Apple údajně chystá nový základní MacBook s 12,9″ displejem a čipem z iPhonu

Apple podle zprávy analytické firmy TrendForce připravuje nový kompaktní MacBook s 12,9palcovým displejem, který by mohl dorazit na trh už na jaře. Novinka má cílit na uživatele, kteří hledají přenosný notebook za dostupnější cenu, a zařadila by se pod současnou řadu MacBook Air.
Kompaktní MacBook s mobilním čipem
Tím by se Apple vrátil k menším notebookům – podobně jako u 12″ MacBooku, který prodával mezi lety 2015 a 2017. Nový model by však již neměl opakovat výkonnostní nedostatky svého předchůdce. Podle TrendForce má být totiž osazen čipem Apple A18 Pro, který tepe například v iPhonech 16 Pro.
I když se nejedná o procesor řady M dostupný v současných MacBoocích Air a Pro, výkon A18 Pro údajně překonává starší Intel čipy a v některých úlohách se přibližuje výkonu prvního Apple M1. Výhodou má být i vysoká energetická účinnost, bez nutnosti aktivního chlazení. To je ideální pro každodenní práci a dlouhou výdrž provozu na baterii.
Očekává se, že nový MacBook bude menší a lehčí než MacBook Air 13,6″, cenově dostupnější, ideálně pod hranicí 799 dolarů a optimalizovaný pro tichý chod, mobilitu a kancelářské využití.
Časování také dává smysl. Letos se totiž očekává výrazné zdražování notebooků kvůli nedostatku pamětí DRAM, které odčerpává poptávka po AI serverech. Cenově dostupný MacBook by tak mohl Applu pomoci udržet konkurenceschopnost i v nepříznivých tržních podmínkách.
Apple zatím nic oficiálně nepotvrdil, ale pokud se předpovědi naplní, čeká nás návrat kompaktního MacBooku a tentokrát bez větších kompromisů.
