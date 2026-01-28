Xiaomi 17 Max se začíná více rýsovat

Xiaomi 17 | Zdroj: Mi

Model Xiaomi 17 Max se již brzy stane pátým zástupcem v aktuální generaci, která první telefony přinesla na konci září loňského roku. Připravované zařízení od čínského výrobce postupně odhaluje svou vnitřní výbavu díky rostoucímu počtu úniků. V každém případě by tento přírůstek měl mít spoustu společných prvků se základní variantou.

Žádné šetření

Přední část pravděpodobně zabere 6,8palcový panel, pod kterým poběží čipová sada Snapdragon 8 Elite Gen 5 z dílny Qualcommu. Naopak paměťové konfigurace nejsou prozatím upřesněny. Celkovou výdrž bude udávat bateriový článek o velikosti 8 000 mAh s podporou technologie rychlého 100W (přes USB-C) a 50W (bezdrátově) nabíjení.

Xiaomi 17 Max 900x300x

Xiaomi 17 Max | Zdroj: Gizmochina

Jeden ze zásadních rozdílů by mohla tvořit vylepšená sestava zadních fotoaparátů, kde hlavní slovo dostane 200MPx objektiv od Samsungu. Následovat má 50MPx periskopický teleobjektiv IMX8 od Sony a neznámý 50MPx ultraširokoúhlý snímač. O vylepšení záznamů se opět postará známá firma Leica.

Celá zadní strana údajně bude takřka identická s modelem Xiaomi 17, což přímo předznamenává absenci druhého displeje u fotoaparátů. Bližší podrobnosti mohou ještě přijít v následujících týdnech, protože v zahraničí počítají s představením až během druhého čtvrtletí. Ke všemu není vůbec jasná ani dostupnost v Evropě.

Zdroj: gizmochina.com

