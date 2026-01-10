Herní výbava za zlomek ceny: Velký výprodej zlevnil volanty, křesla a stoly až o 50 % KOMERČNÍ ČLÁNEK

Probíhající akce Mega výprodej roku přináší příležitost pro upgrade herního vybavení za zvýhodněné ceny. Nabídka zahrnuje široké spektrum produktů od specializovaných herních ovladačů přes cenově dostupné sady příslušenství až po ergonomický nábytek nezbytný pro dlouhé hodiny strávené u počítače nebo konzole. Slevy u vybraných položek dosahují až poloviny původní ceny.

Herní ovladače

Kategorie herních ovladačů nabízí zlevněné produkty pro různé typy hráčů. Na své si přijdou fanoušci závodních simulátorů, leteckých her i ti, kteří preferují klasické gamepady pro Xbox či PC. V nabídce jsou jak komplexní závodní sety s volanty a pedály, tak precizní joysticky nebo standardní drátové ovladače s moderními funkcemi.

Sady herního příslušenství

Pro uživatele hledající komplexní řešení za výhodnou cenu jsou připraveny sady herního příslušenství. Tyto sety obvykle kombinují herní klávesnici a myš, což představuje snadný způsob, jak sjednotit design periferií a zároveň ušetřit oproti nákupu jednotlivých komponent zvlášť. Výprodej zahrnuje varianty s CZ/SK layoutem i US rozložením kláves.

Herní židle a křesla

Základem zdravého sezení při hraní je kvalitní herní židle. V rámci Mega výprodeje roku lze zakoupit ergonomická křesla různých značek a designů se slevami až 30 %. Nabídka zahrnuje modely z různých materiálů, včetně PVC, a nechybí ani židle s integrovaným RGB podsvícením pro doplnění herní atmosféry.

Herní stoly

Kategorii herního nábytku uzavírají specializované herní stoly, které poskytují stabilní základnu pro monitory a další hardware. Tyto stoly často disponují prvky pro správu kabeláže nebo integrovaným RGB osvětlením. V této sekci lze nalézt jedny z nejvyšších slev, například prémiový stůl Anda Seat Terminator je dostupný za polovinu původní ceny.

