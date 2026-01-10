Probíhající akce Mega výprodej roku přináší příležitost pro upgrade herního vybavení za zvýhodněné ceny. Nabídka zahrnuje široké spektrum produktů od specializovaných herních ovladačů přes cenově dostupné sady příslušenství až po ergonomický nábytek nezbytný pro dlouhé hodiny strávené u počítače nebo konzole. Slevy u vybraných položek dosahují až poloviny původní ceny.
Herní ovladače
Kategorie herních ovladačů nabízí zlevněné produkty pro různé typy hráčů. Na své si přijdou fanoušci závodních simulátorů, leteckých her i ti, kteří preferují klasické gamepady pro Xbox či PC. V nabídce jsou jak komplexní závodní sety s volanty a pedály, tak precizní joysticky nebo standardní drátové ovladače s moderními funkcemi.
- Logitech G923 SE Racing Bundle (Xbox/PC) (-15 %)
- Thrustmaster Joystick T-FLIGHT HOTAS ONE MSFS edition + Gamepass Ultimate na 30 dní (-20 %)
- Genius GX Gaming SpeedMaster X2 (-30 %)
- GameSir Kaleid Flux Xbox Wired Controller (-20 %)
- Acer Predator Gaming Controller PGR300 (-15 %)
- Další slevy na herní ovladače najdete zde
Sady herního příslušenství
Pro uživatele hledající komplexní řešení za výhodnou cenu jsou připraveny sady herního příslušenství. Tyto sety obvykle kombinují herní klávesnici a myš, což představuje snadný způsob, jak sjednotit design periferií a zároveň ušetřit oproti nákupu jednotlivých komponent zvlášť. Výprodej zahrnuje varianty s CZ/SK layoutem i US rozložením kláves.
- Genius GX GAMING Scorpion KM-GX6 – CZ/SK (-30 %)
- MageGee K2-RC Keyboard&Mouse Combo – US (-20 %)
- Další slevy na sady herního příslušenství najdete zde
Herní židle a křesla
Základem zdravého sezení při hraní je kvalitní herní židle. V rámci Mega výprodeje roku lze zakoupit ergonomická křesla různých značek a designů se slevami až 30 %. Nabídka zahrnuje modely z různých materiálů, včetně PVC, a nechybí ani židle s integrovaným RGB podsvícením pro doplnění herní atmosféry.
- Anda Seat Novis Plus XL Black PVC (-30 %)
- Acer Predator Gaming Chair Rift Pro (-15 %)
- XTRIKE ME GC-907 Gaming Chair RGB (-30 %)
- Marvo Kahn Red (-30 %)
- YENKEE YGC 110GD ONYX (-25 %)
- Další slevy na herní židle a křesla najdete zde
Herní stoly
Kategorii herního nábytku uzavírají specializované herní stoly, které poskytují stabilní základnu pro monitory a další hardware. Tyto stoly často disponují prvky pro správu kabeláže nebo integrovaným RGB osvětlením. V této sekci lze nalézt jedny z nejvyšších slev, například prémiový stůl Anda Seat Terminator je dostupný za polovinu původní ceny.
- Rapture FORT 410 RGB černý (-15 %)
- Anda Seat Terminator Premium Gaming Table – RGB Black (-50 %)
- Rapture ALTAR 200 černý (-40 %)
- ULTRADESK Cruiser Black (-20 %)
- Genesis HOLM 320 s RGB podsvícením, bílý, 120x60cm (-35 %)
- Další slevy na herní stoly najdete zde
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
OpenAI spouští GPT Health, nový způsob, jak mít přehled o svém zdraví díky umělé inteligenci
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře