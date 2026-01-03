Samsung to zkusí znovu, chce si navrhnout vlastní CPU i GPU

Zdroj: Samsung
Samsung patří mezi úzkou skupinu výrobců mobilů, kteří si umí udělat i vlastní procesor. Bohužel se ale netěší velkému zájmu, respektive čelí kritice kvůli výkonu a přehřívání, ale při porovnání se silnou konkurencí. Samsung se již pokusil nejednou navrhnout si vlastní jádra, ale zatím se nejednalo o úspěšné projekty. Poslední takový pokus skončil vyhozením celého týmu. Nyní se ukazuje, že to Samsung zkusí znovu.
Exynos 2800?
V tuto chvíli má Samsung nachystaný procesor Exynos 2600 pro řadu Galaxy S26. Nejedná se jen o další v řadě. Novinka uzmula prvenství ve výrobní technologii, jelikož se jedná o první mobilní procesor postavený na 2nm technologii. I tak si musíme chvíli počkat, jak dopadnou první testy a srovnání s konkurencí.
Na druhou stranu jde vidět, že Samsung investuje nemalé prostředky do modernizace, přičemž to není jen o výrobní technologii. Novinka má zakomponované i další pokročilé technologie. Samsung i tak má v plánu další krok, tedy nový pokus o vytvoření vlastních výpočetních a grafických jader. To současně znamenalo, že by Samsung opustil technologii AMD pro GPU.
Možná se Samsung poučil z neúspěchu jader Mongoose a nyní si věří natolik, že další pokus bude lepší. Aktuálně používá jádra Cortex od ARM. U vlastní řešení by si mohl dělat ve své podstatě skoro cokoliv a mohl by se více soustředit na vlastní potřeby. Výsledky nového projektu se ale nedostaví hned.
Dle dostupných informací by se nový procesor s vlastními jádry mohl dostavit v roce 2028, tedy v rámci procesoru Exynos 2800. Teoreticky tak se novinka objeví v sérii Galaxy S28.
Zdroj: gizmochina.com
