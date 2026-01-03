Samsung to zkusí znovu, chce si navrhnout vlastní CPU i GPU

Samsung to zkusí znovu, chce si navrhnout vlastní CPU i GPU2026-01-03T20:00:52+01:00
• 3. 1. 2026#Ostatní

Zdroj: Samsung

Samsung patří mezi úzkou skupinu výrobců mobilů, kteří si umí udělat i vlastní procesor. Bohužel se ale netěší velkému zájmu, respektive čelí kritice kvůli výkonu a přehřívání, ale při porovnání se silnou konkurencí. Samsung se již pokusil nejednou navrhnout si vlastní jádra, ale zatím se nejednalo o úspěšné projekty. Poslední takový pokus skončil vyhozením celého týmu. Nyní se ukazuje, že to Samsung zkusí znovu.

Exynos 2800?

V tuto chvíli má Samsung nachystaný procesor Exynos 2600 pro řadu Galaxy S26. Nejedná se jen o další v řadě. Novinka uzmula prvenství ve výrobní technologii, jelikož se jedná o první mobilní procesor postavený na 2nm technologii. I tak si musíme chvíli počkat, jak dopadnou první testy a srovnání s konkurencí.

Na druhou stranu jde vidět, že Samsung investuje nemalé prostředky do modernizace, přičemž to není jen o výrobní technologii. Novinka má zakomponované i další pokročilé technologie. Samsung i tak má v plánu další krok, tedy nový pokus o vytvoření vlastních výpočetních a grafických jader. To současně znamenalo, že by Samsung opustil technologii AMD pro GPU.

Exynos

Zdroj: Samsung

Možná se Samsung poučil z neúspěchu jader Mongoose a nyní si věří natolik, že další pokus bude lepší. Aktuálně používá jádra Cortex od ARM. U vlastní řešení by si mohl dělat ve své podstatě skoro cokoliv a mohl by se více soustředit na vlastní potřeby. Výsledky nového projektu se ale nedostaví hned.

Dle dostupných informací by se nový procesor s vlastními jádry mohl dostavit v roce 2028, tedy v rámci procesoru Exynos 2800. Teoreticky tak se novinka objeví v sérii Galaxy S28.

Zdroj: gizmochina.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Revoluce baterií a fiasko eDokladů: Co se letos (ne)povedlo?

💡ANKETA: Jak často kontrolujete telefon jen kvůli notifikacím?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
Dotekomanie Premium
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat