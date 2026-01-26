Youtube Music konečně dostává plnou synchronizaci fronty

Zdroj: Techcrunch
V polovině minulého roku jsme vás informovali, že webové rozhraní konečně začíná dostávat synchronizaci aktuálně přehrávaného seznamu skladeb z mobilních telefonů. Bohužel zde chyběla opačná cesta, že byste pokračovali na mobilu tam, kde jste skončili na počítači, tedy ve webovém rozhraní. To se nyní mění.
Konečně všude
Museli jsme si počkat několik měsíců, než vývojáři konečně dokončí plnou synchronizaci. O novince se dozvídáme skrze pozorování uživatelů, takže je zde možnost, že se jedná o testování nové funkce. Youtube o ní zatím nijak neinformoval na svých stránkách, případně skrze nějaké oznámení.
Nečekejte ale nějako komplikované řešení, nebo nutnost na něco klikat. Vývojáři se snažili začlenit tuto funkcionalitu do stávajícího prostředí skoro nepozorovaně. Pokud si na webu nebo třeba na jiném zařízení pouštíte hudbu a pak následně otevřete aplikaci Youtube Music na svém mobilu, už uvidíte minipřehrávač s nachystanou skladbou, či tedy seznamem k přehrávání.
Hned pod názvem skladby uvidíte nenápadný text, kde jste naposledy poslouchali. Aplikace upřednostňuje synchronizovaný seznam před tím, který jste měli původně na mobilu spuštěný. Zatím zde není jakákoliv možnost vypnutí nebo nějakého nastavení. Možná ani nic takového aplikace v budoucnu nenabídne.
