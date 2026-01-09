Garmin přináší sledování vaší stravy v aplikaci Connect

Zdroj: FindArticles
Americká společnost Garmin do své aplikace Garmin Connect přidala sledování stravy. Novinka je dostupná pro uživatele s předplatným Connect+ a propojuje údaje o spálených kaloriích a vašem denním příjmu.
Sledování výživu konečně v Connectu
Funkce sledující vaše spálené kalorie je součástí aplikace Garmin Connect, která je nedílnou součástí využívání hodinek značky, už odjakživa. Uživatelům ale dlouhá léta chybělo naopak sledování výživy či příjmu kalorií přímo v aplikaci, a tak museli využívat jiné alternativy, nejčastěji velmi populární MyFitnessPal.
To se ale nyní konečně mění a Garmin oznamuje novinku, která potěší opravdu velké množství jeho uživatelské základny. Záznam stravy je možný díky využití globální databáze potravin. K zadávání stačí pouze naskenovat čárový kód či využít rozpoznávání obrazu umělou inteligencí, což výrazně urychluje nudnou rutinu nejenom vážných sportovců. Nechybí ani možnost vytvářet vlastní recepty a ukládat oblíbená jídla.
Garmin v aplikaci využívá také AI k hledání souvislostí mezi vaší stravou a zdravotními daty. Aplikace vás tak například dokáže upozornit na vliv pozdní večeře na kvalitu vašeho spánku a doby regenerace. Jedná se tak o velmi šikovnou funkci, kterou je však zatím ještě možná lepší brát s malou rezervou. Funkce je dostupná pouze v rámci předplatného, které u nás oficiálně stojí 8,99 eur (v přepočtu asi 218 korun).
Zdroje: garmin.com, androidauthority.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Honor dokončuje očekávanou novinku Magic8 Pro Air
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře