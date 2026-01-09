Honor dokončuje očekávanou novinku Magic8 Pro Air

Honor Magic8 Pro Air | Zdroj: GSMArena
Poslední generace řady Magic8 u společnosti Honor se dočká velmi zajímavého oživení, o které se přímo postará model s přívlastkem Pro Air. Všechny dostupné spekulace doposud nezacházely moc do hloubky až dodnes, kdy konečně známe první klíčové specifikace a přesnou podobu telefonu. Čínský producent u zařízení upřednostní před vším ostatním hlavně vnější stránku.
Tloušťkou to nekončí
Honor Magic8 Pro Air by měl vpředu disponovat 6,3palcovým LTPO OLED displejem, který nabídne 1,5K rozlišení. Samotná konstrukce zaujme kovovým rámečkem a bude dosahovat na hmotnost 155 gramů nebo tloušťku 6,1 mm. Hlavní výkon má zajišťovat čipová sada Dimensity 9500 z dílny MediaTeku.
Bateriový článek s kapacitou 5 500 mAh může podporovat technologii rychlého 80W nabíjení a dokonce bezdrátové 50W řešení. Záda sice ponesou celkem tři objektivy fotoaparátu, ale aktuální únik přibližuje jen hlavní 50MPx snímač. Softwarovou stránku údajně postaví na operačním systému Android 16 v rámci platformy MagicOS 10.
K dispozici budou minimálně čtyři barevné možnosti (bílá, černá, fialová, oranžová). Tisková konference k novinkám proběhne v pondělí 19. ledna, a to bychom měli zjistit již zbytek informací včetně oficiální dostupnosti či konečné prodejní ceny.
Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com
