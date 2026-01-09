Honor dokončuje očekávanou novinku Magic8 Pro Air

Honor dokončuje očekávanou novinku Magic8 Pro Air2026-01-09T18:00:20+01:00
• 9. 1. 2026#Android #Smartphony

Honor Magic8 Pro Air | Zdroj: GSMArena

Poslední generace řady Magic8 u společnosti Honor se dočká velmi zajímavého oživení, o které se přímo postará model s přívlastkem Pro Air. Všechny dostupné spekulace doposud nezacházely moc do hloubky až dodnes, kdy konečně známe první klíčové specifikace a přesnou podobu telefonu. Čínský producent u zařízení upřednostní před vším ostatním hlavně vnější stránku.

Tloušťkou to nekončí

Honor Magic8 Pro Air by měl vpředu disponovat 6,3palcovým LTPO OLED displejem, který nabídne 1,5K rozlišení. Samotná konstrukce zaujme kovovým rámečkem a bude dosahovat na hmotnost 155 gramů nebo tloušťku 6,1 mm. Hlavní výkon má zajišťovat čipová sada Dimensity 9500 z dílny MediaTeku.

honor magic8 pro air 3 1280x1419x honor magic8 pro air 2 1200x1200x

Honor Magic8 Pro Air | Zdroj: GSMArena

Bateriový článek s kapacitou 5 500 mAh může podporovat technologii rychlého 80W nabíjení a dokonce bezdrátové 50W řešení. Záda sice ponesou celkem tři objektivy fotoaparátu, ale aktuální únik přibližuje jen hlavní 50MPx snímač. Softwarovou stránku údajně postaví na operačním systému Android 16 v rámci platformy MagicOS 10.

K dispozici budou minimálně čtyři barevné možnosti (bílá, černá, fialová, oranžová). Tisková konference k novinkám proběhne v pondělí 19. ledna, a to bychom měli zjistit již zbytek informací včetně oficiální dostupnosti či konečné prodejní ceny.

honor magic8 pro air 5 1795x3191x honor magic8 pro air 4 1640x2914x honor magic8 pro air 7 640x1138x honor magic8 pro air 6 1640x2914x

Honor Magic8 Pro Air | Zdroj: GSMArena

Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Předpovědi 2026: Apple iFold, chytré brýle, extrémní baterie

💡ANKETA: Jak často používáte microSD kartu v telefonu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
Dotekomanie Premium
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat