Huawei přináší luxusní hodinky Watch Ultimate Design Royal Gold

Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold | Zdroj: Huawei

Do Evropy míří luxusní chytré hodinky z dílny společnosti Huawei. Čínský gigant do portfolia zařazuje dalšího zástupce s názvem Watch Ultimate Design Royal Gold. Jak již potvrzuje samotný název, tak přírůstek vychází ze základního modelu, který známe od září loňského roku. Ovšem tentokrát všechno sází na osvědčený design a kvalitní materiály.

Pro nejnáročnější

Fialové pouzdro vyrobené ze slitiny zirkonu přináší zvýšenou odolnost proti opotřebení nebo korozi. Zároveň se zasadí o nižší celkovou hmotnost, aby nošení hodinek bylo co nejpohodlnější. Keramická luneta je osazena prvky z 18karátového a 24karátového zlata. U otočné korunky došlo k použití 18karátového zlata. Samozřejmě nechybí safírové sklíčko. Nasazený řemínek ve stejném designu byl vyroben ze slitiny titanu.

huawei watch ultimate design royal gold 5 3840x1406x huawei watch ultimate design royal gold 3 2592x1460x

Z výbavy se hodí připomenout 1,5palcový LTPO AMOLED panel s rozlišením 466 × 466 pixelů, potápění až do hloubky 150 metrů včetně sonarové komunikace či senzor X-TAP pro sbírání zdravotních dat. Za zmínku ještě stojí podpora eSIM, GPS modul, interní úložiště, technologie NFC a standardní výdrž 4,5 dne při běžném používání.

Prodejní cena v Německu, Francii, Španělsku činí 3 299 euro, což po přepočtu vychází zhruba na 80 065 Kč a v blízké budoucnosti nelze moc očekávat další rozšíření dostupnosti.

huawei watch ultimate design royal gold 1 3120x1800x huawei watch ultimate design royal gold 6 3120x1800x

Zdroje: consumer.huawei.com, gizmochina.com

