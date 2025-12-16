Pokud se vám vaše starší verze Office zdá pomalá, neaktuální nebo už prostě nevyhovuje, právě teď je ideální čas na upgrade – a to bez nutnosti předplatného. Godeal24 nabízí v rámci vánoční slevové akce Microsoft Office 2021 Professional za neuvěřitelných 30,25 € (cca 735 Kč) a Windows 11 Pro za 12,25 € (cca 298 Kč), a to jako doživotní licence.
Office 2021 Pro: výhodná alternativa k Office 2024
Zatímco Microsoft už sice uvedl na trh Office 2024, jeho cena je stále poměrně vysoká a nová verze může být méně stabilní nebo neznámá pro uživatele zvyklé na Office 2021. Verze Office 2024 Home vyjde i po slevě u Godeal24 na 139,99 € (cca 3 406 Kč), tedy téměř pětinásobek ceny Office 2021 Pro.
Office 2021 Professional zahrnuje všechny klíčové aplikace: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access a Teams (ve free verzi). Vše běží plně lokálně – není potřeba internetové připojení k práci, takže výpadek Wi-Fi vás nezastaví. A co víc, licence je doživotní, bez nutnosti platit měsíční či roční poplatky.
Verze pro macOS? I na vás Godeal24 myslí
Uživatelé macOS nepřijdou zkrátka. Pro ně je k dispozici Office 2021 Home and Business za 49,99 € (cca 1 215 Kč). Tato jednorázová koupě přináší stejnou výhodu – trvalé vlastnictví bez předplatného, přístup ke klíčovým aplikacím a jistotu, že software bude fungovat spolehlivě a legálně.
Windows 11 Pro za zlomek ceny
Kromě Office nabízí Godeal24 i Windows 11 Pro za pouhých 12,25 € (cca 298 Kč). Pokud stavíte nový počítač, nebo chcete přejít na moderní operační systém s podporou nejnovějších funkcí a zabezpečení, jde o mimořádně výhodnou nabídku.
Spolehlivost a jednoduchá aktivace
Všechny produkty od Godeal24 přicházejí s jasnými instrukcemi k instalaci a aktivaci, a software se stahuje přímo z oficiálních webů Microsoftu. Díky tomu máte jistotu, že kupujete legální a plně funkční licence, které můžete aktivovat ihned a bez komplikací.
100% autentické licence Office za neuvěřitelně nízkou cenu!
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 735,04 Kč
- Office 2021 Home and Business for Mac – 1214,71 Kč
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 1421,49 Kč (pouze 710,75 Kč /klíč)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 1925,70 Kč (pouze 641,98 Kč /klíč)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 3092,05 Kč (pouze 618,41 Kč /PC)
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 601,40 Kč
- Office 2019 Home and Business for Mac – 954,71 Kč
- Office 2024 Home for PC/Mac – 3401,62 Kč
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 3620,55 Kč
Vánoce přicházejí dříve! Skutečná výhra za cenu, které uvěříte!
- Win 11 Professional Key – 297,66 Kč
- Win 11 Professional – 2 Keys – 589,25 Kč (pouze 294,75 Kč /klíč)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 856,54 Kč (pouze 285,51 Kč /klíč)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 1293,92 Kč (pouze 258,78 Kč /klíč)
- Win 11 Home Key – 295,23 Kč
- Win 11 Home – 2 Keys – 584,39 Kč (pouze 292,32 Kč /klíč)
- Win 10 Professional Key – 200,47 Kč
- Win 10 Home Key – 198,04 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 311,03 Kč
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 297,66 Kč
Originální Office a Win za sníženou cenu. (Kód kupónu „SGO62“)
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 1003,31 Kč
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 887,89 Kč
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 996,02 Kč
- Win 11 Home + Office 2019 Pro Plus Bundle – 880,60 Kč
- Visio Professional 2021 – 1 PC – 558,15 Kč
- Project Professional 2021 – 1 PC – 624,48 Kč
Najděte své licenční klíče s dodatečnou slevou 50 %! (Kód kupónu „SGO50“)
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 10 PC – 1457,70 Kč
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 10 PC – 1336,20 Kč
- Access Professional 2021 – 1 PC – 543,33 Kč
- Win Server 2025 Standard – 765,18 Kč
- Win Server 2022 Standard – 636,39 Kč
- Win Server 2022 Datacenter – 661,18 Kč
Originální balíky. Nejvýhodnější nabídka roku!
- Office 2021 Pro – 50 Keys – 30373,75 Kč (pouze 607,48 Kč /klíč)
- Office 2021 Pro – 100 Keys – 58317,60 Kč (pouze 583,18 Kč /klíč)
- Win 11 Pro – 50 keys – 9719,60 Kč (pouze 194,39 Kč /klíč)
- Win 11 Pro – 100 keys – 18224,25 Kč (pouze 182,24 Kč /klíč)
- Win 11 Home – 50 keys – 9452,31 Kč (pouze 184,43 Kč /klíč)
- Win 11 Home – 100 Keys – 16985,00 Kč (pouze 169,85 Kč /klíč)
Praktický software pro váš počítač
- Ashampoo PDF Pro 5 – 728,73 Kč
- Ashampoo Backup Pro 26 – 242,75 Kč
- IObit Driver Booster 13 – 429,85 Kč
- Adguard – 3 zařízení – Lifetime – 795,55 Kč
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime –534,34 Kč
Jak využít slevový kód?
Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.
Kdo je Godeal24?
Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.
Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů!
Kontakt Godeal24: service@godeal24.com
Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 16. 12. 2025, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.
