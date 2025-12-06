Redmi Note 15 Pro dostane také 4G provedení

Redmi Note 15 Pro 4G | Zdroj: Epto
Pár dnů od úniku modelu Redmi Note 15 4G je tentokrát venku další přírůstek, který se zanedlouho ukáže na prodejních pultech. Jeden prodejce z Itálie do prodeje zařadil zástupce s přívlastkem Pro 4G, díky němuž máme k dispozici všechny specifikace a známe konečnou podobu. Nyní má vše ve svých rukou čínský výrobce.
Minimum rozdílů
Chystaná novinka disponuje 6,77palcovým OLED displejem s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Hlavní výkon zajišťuje čipová sada Helio G200 od MediaTeku, kterou doplňuje 8GB operační paměť RAM. Interní paměť pobere 256GB dat, ale vhod určitě přijde i přítomný slot pro paměťovou microSD kartu.
Bateriový článek o velikosti 6 500 mAh podporuje technologii rychlého 45W nabíjení. Zařízení na svých bedrech nese tři objektivy fotoaparátu (200 + 8 + 2 MPx), zatímco milovníci selfie snímků ocení 32MPx selfie kamerku.
Zveřejněný výpis ještě počítá s technologií NFC, certifikací odolnosti IP65 nebo vlastní platformou HyperOS nad operačním systémem Android. Prodejní cena po přepočtu bude začínat někde u hranice 7 200 Kč. Ovšem datum spuštění prodeje a přesný počet barevných variant zjistíme až v pozdější době.
Zdroje: gsmarena.com, epto.it
