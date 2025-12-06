Tipy na výhodný nákup elektroniky: Slevy dosahují téměř 40 % na příslušenství i herní zónu KOMERČNÍ ČLÁNEK

6. 12. 2025

Současná situace na trhu s elektronikou nahrává zákazníkům, kteří s nákupem vyčkávali na výhodnější cenové nabídky. Tuzemský prodejce BScom.cz spustil vlnu slev, která pokrývá široké spektrum kategorií od počítačového příslušenství až po chytrou domácnost. V rámci aktuální nabídky lze narazit na cenová zvýhodnění, která u vybraných položek atakují hranici 39 %. Níže přinášíme přehled kategorií, kde se aktuálně vyplatí hledat, včetně tipů na konkrétní produkty.

Příslušenství a audio pro práci i zábavu

Kategorie příslušenství a audia často nabízí jedny z nejzajímavějších cenových poklesů. V aktuální nabídce lze nalézt vybavení pro tvorbu obsahu, síťové prvky pro posílení internetového připojení nebo nezbytné periferie pro kancelářský tisk. Zlevněné jsou rovněž záložní zdroje energie, což ocení uživatelé často cestující s elektronikou.

Herní zóna: Konzole a periferie

Segment gamingu se těší setrvalé popularitě a slevy se zde týkají jak samotných konzolí, tak doplňků nezbytných pro kompetitivní hraní. Nižší cenovky dostaly herní klávesnice s mechanickými spínači i ovladače pro mobilní platformy. Pozornost si zaslouží i balíčky konzolí s herními tituly, které představují efektivní způsob, jak vstoupit do nové generace hraní.

Domácí a ostatní elektronika

Moderní technologie se stále více integrují do běžného chodu domácnosti. V této sekci se slevy dotkly jak malých kuchyňských spotřebičů, tak pokročilých zařízení pro úpravu klimatu v místnosti či robotických vysavačů. Součástí nabídky jsou i drony pro amatérské i pokročilé piloty, kteří hledají kvalitní záznam obrazu.

Kompletní nabídku zlevněných produktů je možné nalézt přímo na stránkách prodejce.

