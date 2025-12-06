Současná situace na trhu s elektronikou nahrává zákazníkům, kteří s nákupem vyčkávali na výhodnější cenové nabídky. Tuzemský prodejce BScom.cz spustil vlnu slev, která pokrývá široké spektrum kategorií od počítačového příslušenství až po chytrou domácnost. V rámci aktuální nabídky lze narazit na cenová zvýhodnění, která u vybraných položek atakují hranici 39 %. Níže přinášíme přehled kategorií, kde se aktuálně vyplatí hledat, včetně tipů na konkrétní produkty.
Příslušenství a audio pro práci i zábavu
Kategorie příslušenství a audia často nabízí jedny z nejzajímavějších cenových poklesů. V aktuální nabídce lze nalézt vybavení pro tvorbu obsahu, síťové prvky pro posílení internetového připojení nebo nezbytné periferie pro kancelářský tisk. Zlevněné jsou rovněž záložní zdroje energie, což ocení uživatelé často cestující s elektronikou.
- Foto světlo CONNECT IT Selfie10Ring (-39 %)
- Napájecí adaptér MSI 135W (-26 %)
- Venkovní WiFi Access Point TP-Link CPE605 (-24 %)
- Verbatim Charge ‚n‘ Go Essentials 5000mAh (-20 %)
- Inkoustová tiskárna Epson WorkForce Pro WF-C5890DWF (-19 %)
Herní zóna: Konzole a periferie
Segment gamingu se těší setrvalé popularitě a slevy se zde týkají jak samotných konzolí, tak doplňků nezbytných pro kompetitivní hraní. Nižší cenovky dostaly herní klávesnice s mechanickými spínači i ovladače pro mobilní platformy. Pozornost si zaslouží i balíčky konzolí s herními tituly, které představují efektivní způsob, jak vstoupit do nové generace hraní.
- Lexibook Konzole k TV – 200 Games (-25 %)
- PlayStation 5 (Slim) Digital Edition – 825GB + EA Sports FC 26 (-23 %)
- Herní klávesnice HyperX Alloy Origins Core Red (-19 %)
- Gamepad iPega 9211A pro Android/iOS (-14 %)
Domácí a ostatní elektronika
Moderní technologie se stále více integrují do běžného chodu domácnosti. V této sekci se slevy dotkly jak malých kuchyňských spotřebičů, tak pokročilých zařízení pro úpravu klimatu v místnosti či robotických vysavačů. Součástí nabídky jsou i drony pro amatérské i pokročilé piloty, kteří hledají kvalitní záznam obrazu.
- Rychlovarná konvice Orava VK-3217GK (-20 %)
- Elektrický gril Steba RC 18 (-9 %)
- Zvlhčovač vzduchu Stadler Form Ben Black (-8 %)
- Dron DJI Mini 5 Pro Fly More Combo (-3 %)
- Robotický vysavač Dreame Aqua 10 Ultra Track (-3 %)
