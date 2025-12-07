Google Drive přichází s vylepšeným vyhledáváním. Má to však háček – musíte si připlatit

Google Drive dostává dlouho očekávané vylepšení vyhledávání, které přináší přehlednější práci se složkami a soubory. Nové funkce jsou však dostupné pouze pro platící uživatele služby Gemini nebo Google Workspace. Běžní uživatelé zůstávají mimo hru.

Umělá inteligence Gemini vstupuje i do Google Drive

Google v posledních měsících intenzivně prosazuje svůj AI nástroj Gemini napříč různými službami. Po integraci do Gmailu, Google Zprávy, Fotek nebo aplikace Domov nyní přichází i na řadu Google Drive. Nová funkce s názvem Folder highlight nabídne souhrn obsahu každé složky včetně stručného vysvětlení, co soubory v ní obsažené znamenají nebo k čemu slouží.

Součástí této funkce je i boční panel s názvem „Prozkoumat pomocí Gemini“, kde může uživatel pokládat otázky vztahující se k obsahu složky. Panel připomíná nástroj, který už Google využívá při náhledu dokumentů a umožňuje klást i doplňující dotazy, které se týkají víceúrovňové struktury složek nebo specifických detailů uvnitř souborů.

Inteligentní náhledy, ale s kompromisem

Ačkoliv je nový způsob práce se složkami nepochybně užitečný, přichází s určitou daňí za pohodlí. Gemini získává přístup k obsahu vašich souborů, což může některé uživatele znepokojit z hlediska soukromí. Funkce je ve výchozím nastavení aktivní, a pokud ji chcete vypnout, musíte deaktivovat veškeré chytré funkce v Google Drive. U firemních účtů může tato nastavení upravovat administrátor.

Google Drive Explore with Geminijpg 1595x994x

Zdroj: Android Authority

Zajímavostí je, že tato funkce je aktuálně dostupná pouze v angličtině. Změna jazyka na jiný než angličtinu je tak jedním z mála způsobů, jak zabránit Gemini v přístupu k obsahu bez úplného vypnutí smart funkcí.

Další omezení spočívá v tom, že novinky jsou momentálně dostupné pouze ve webové verzi Drive, a navíc výhradně pro platící uživatele. To zahrnuje předplatitele Gemini Plus nebo Pro, případně uživatele s aktivním účtem Google Workspace. Předplatitelé Google One tyto funkce nedostanou.

Funkce se postupně zpřístupňuje

Google oznámil, že nové AI nástroje v Google Drive již začal postupně nasazovat a během několika následujících týdnů budou dostupné širšímu okruhu uživatelů. Přesto je zřejmé, že Google sází na model „AI za příplatek“ a chce motivovat uživatele k přechodu na své prémiové tarify.

Zdroj: androidauthority.com

