Redmi Note 15 brzy přijde ve 4G variantě

Redmi Note 15 4G | Zdroj: GSMArena

Populární řada Redmi Note v aktuální generaci pomalu míří na mobilní trhy v Evropě a mezi několika modely se také ukáže základní 4G verze. Nejnovější únik odhaluje zástupce s názvem Redmi Note 15 4G, který rovnou přibližuje jeden prodejce z Německa. Produktová stránka věnovaná této novince přináší specifikace, fotografie i prodejní cenu.

Žádná senzace

Zařízení nabídne 6,77palcový AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Pod ním poběží čipová sada Helio G100 od MediaTeku, kterou doplní 6/8GB operační paměť RAM vedle 128/256GB interního úložiště. Celkovou výdrž si na starost vezme 6 000mAh článek baterie podporující technologii rychlého 33W nabíjení.

redmi note 15 4g 1 640x752x redmi note 15 4g 3 640x752x redmi note 15 4g 2 640x752x

Redmi Note 15 4G | Zdroj: GSMArena

Záda ponesou dva objektivy fotoaparátu (108 + 2 MPx), zatímco vpředu naleznete slušnou 20MPx selfie kamerku. Uživatelským prostředím bude doprovázet operační systém Android 15 ukrytý pod vlastní platformou HyperOS 2. Odolnost konstrukce má splňovat požadavky certifikace IP64.

Čínský výrobce na prodejní pulty vypustí celkem tři barevné možnosti (černou, modrou, zelenou). Cenovka po přepočtu by měla začínat u hranice 4 800 Kč. Předchůdce v podobě Redmi Note 14 4G dorazil letos v lednu, takže oficiální prodej může odstartovat už v následujících dnech.

Zdroje: sparhandy.de, gsmarena.com

