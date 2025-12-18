Evropské Redmi Note 15 5G se liší od čínské verze

Společnost Xiaomi v srpnu pro čínské zákazníky přinesla první modely Redmi Note 15, které se poměrně zvláštním způsobem dostávají pomalu ven u nás v Evropě. Po všech dosavadních únicích je tentokrát na řadě telefon Redmi Note 15 5G. Belgický operátor Telenet jej nyní zařadil do své nabídky a zveřejněné specifikace odhalují rozdíly oproti čínské verzi.

Zbytečné kompromisy

Novinka disponuje 6,77palcovým AMOLED displejem, který dostal Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Pod ním běží čipová sada Snapdragon 6 Gen 3 z dílny Qualcommu vedle 6GB operační paměti RAM nebo 128GB interního úložiště. Článek baterie o velikosti 5 520 mAh podporuje technologii rychlého 45W nabíjení. To mimochodem znamená mírné snížení kapacity z původních 5 800 mAh.

redmi note 15 5g 1 200x300x redmi note 15 5g 2 200x300x

Redmi Note 15 5G | Zdroj: Telenet

Naopak zadní strana potěší lepšími fotoaparáty, kde je celá sestava složena ze tří objektivů (108 + 8 + 2 MPx). Zvýšenou odolnost potvrzuje získaná certifikace IP65. Do výpisu výbavy se ještě podívala 20MPx selfie kamerka, technologie NFC, podpora eSIM či skener otisků prstů přímo pod čelním panelem.

Prodejní cena za verzi 6 + 128 GB po přepočtu činí cca 6 805 Kč a zájemci mohou vybírat ze dvou barevných provedení (černé, modré). Již brzy bychom mohli znát další podrobnosti.

Zdroje: www2.telenet.be, gizmochina.com

