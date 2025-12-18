Předvánoční slevy padly na Xiaomi. Oblíbená novinka je nejlevnější na trhu, stojí jen 12 410 Kč KOMERČNÍ ČLÁNEK

18. 12. 2025

Ještě stále přemýšlíte nad perfektním dárkem? Xiaomi 15T Pro právě teď seženete za tu úplně nejnižší cenu na trhu, a ještě k tomu získáte záruku na 3 roky kompletně zdarma. Pokud hledáte dárek na poslední chvíli, který udělá dojem a zároveň nezruinuje rozpočet, tohle je trefa. V Mobil Pohotovosti navíc platí garance dodání do Vánoc a pobočky budou otevřené i 24. prosince.

Špičkový fotomobil pod 10 tisíc

Že bude řada Xiaomi 15T hitem, bylo jasné ještě před uvedením. A realita to jen potvrdila, oba modely se totiž okamžitě vyšvihly mezi nejprodávanější telefony podzimu.

Xiaomi 15T Pro posouvá celou řadu o úroveň výš. Nabízí špičkovou optiku Leica, takže fotky i videa mají vyšší ostrost a detail i při horším světle. Displej nabízí 6,83″ AMOLED se 144Hz obnovovací frekvencí a o plynulý chod se stará výkonný čipset. Baterie s kapacitou 5 500 mAh potom vydrží celý den.

Právě teď najdete 15T Pro i 15T v Mobil Pohotovosti ve slevě, kterou můžete navíc zkombinovat s výkupním bonusem ve výši 1 000 Kč. Díky tomu model vyjde na pouhých 11 410 Kč, což je nejnižší cena na trhu.

Xiaomi 15T za cenu od pouhých 8 990 Kč potom přináší špičkovou optiku Leica, která se postará o realistické barvy, vysokou světelnost a celkově profesionální vzhled fotek. K tomu se přidává velký 6,83″ AMOLED displej a samozřejmostí je také baterie s kapacitou 5 500 mAh.

  • Xiaomi 15T jen za 9 990 Kč (běžně 14 990 Kč)

A ti, kteří hledají dárek doslova za hubičku, budou mít radost z dvojice Redmi Note 14 za pouhých 2 490 Kč (běžně 4 290 Kč) a Redmi Note 14 Pro jen za 4 990 Kč (běžně 6 290 Kč).

