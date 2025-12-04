XploraOne by HMD: nový hybridní telefon pro děti bez sociálních sítí a s důrazem na bezpečí

Zdroj: Xplora
Společnost HMD pokračuje ve vývoji hybridních zařízení, která spojují výhody chytrých a klasických telefonů. Po nedávném uvedení modelu HMD Touch 4G nyní přichází s dalším zajímavým přírůstkem – tentokrát zaměřeným na nejmladší uživatele. XploraOne by HMD vznikl ve spolupráci s norskou značkou Xplora, která je známá především svými chytrými hodinkami pro děti. Novinka cílí na rodiče hledající bezpečný a funkční telefon pro své děti bez zbytečných rozptýlení.
XploraOne: dětský telefon se vzhledem chytrého zařízení
XploraOne sdílí mnoho designových prvků se starším modelem Touch 4G. Na přední straně se nachází kompaktní dotykový displej, přední selfie kamera a fyzické domovské tlačítko. Na zadní straně pak najdeme jediný fotoaparát s LED bleskem. Na levém boku je viditelný slot na fyzickou SIM kartu, zatímco pravá strana obsahuje tlačítko napájení a ovládání hlasitosti. Horní strana zařízení pak nese další tlačítko a klasický 3,5mm sluchátkový konektor.
Designově jde o zařízení, které působí jako běžný chytrý telefon, ale jeho funkce jsou cíleně omezené a přizpůsobené pro dětské uživatele. Je kompaktní, jednoduchý na ovládání a odolný vůči nevhodnému obsahu.
Bezpečná komunikace a rodičovská kontrola
HMD a Xplora jasně deklarují, že jejich novinka nebude podporovat aplikace třetích stran, webové prohlížeče ani sociální sítě. Místo toho nabízí pouze základní funkce, jako je volání, psané a hlasové zprávy a především rozsáhlé rodičovské kontroly.
Díky tomu mohou rodiče snadno nastavit, kdo smí dítě kontaktovat a na jaké funkce má přístup. Absence přístupu k internetu nebo otevřeným aplikacím zároveň zajišťuje, že děti nebudou vystaveny riziku nechtěného obsahu, kyberšikany nebo závislosti na sociálních médiích.
Detaily zatím zůstávají tajemstvím
Zatím nebyly zveřejněny konkrétní technické parametry ani cena zařízení. HMD však slibuje, že více informací o modelu XploraOne odhalí již brzy. Pokud se však bude držet filozofie Touch 4G, lze očekávat kombinaci jednoduchého operačního systému, dlouhé výdrže baterie a důrazu na odolnost.
Pro rodiče hledající vyvážený přístup mezi „být v kontaktu“ a „ochránit děti před online nástrahami“ může být XploraOne zajímavým řešením – zejména v době, kdy digitální prostředí pro nejmladší uživatele často postrádá bezpečné alternativy.
Zdroj: gsmarena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře