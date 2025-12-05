Populární nákupní akce Alza Dny je opět tady a přináší příležitost pro upgrade domácí elektroniky či kancelářského vybavení. Princip akce spočívá v uplatnění speciálních slevových kódů, které jsou uvedeny přímo u jednotlivých produktů. Zákazníci tak mohou získat vybrané zboží za výrazně nižší ceny. V aktuální vlně slev zaujmou především nabídky v sekci IT hardwaru, kde slevy dosahují téměř padesáti procent.
Níže přinášíme přehled nejzajímavějších kategorií a tipy na konkrétní zařízení, která se v rámci akce vyplatí sledovat.
Monitory se slevou až 47 %
Nejvýraznější cenové poklesy lze momentálně nalézt v kategorii monitorů. Ať už se jedná o herní panely s vysokou obnovovací frekvencí, nebo o profesionální monitory pro grafickou práci s věrným podáním barev, slevy zde dosahují až zmíněných 47 %. Je to ideální moment pro rozšíření pracovní plochy nebo výměnu staršího modelu.
- 32″ LG UltraFine 32U720A-B (-30 %)
- 32″ LG UltraGear 32GX850A-B (-30 %)
- 24″ Samsung S43GC (-47 %)
- 30″ Dahua LM30-E330CA (-28 %)
- 23,8″ LG 24U631A-B (-41 %)
- Další slevy najdete zde
Notebooky levnější až o 26 %
Mobilní výpočetní technika je další silně zastoupenou kategorií. Slevové kódy lze uplatnit na široké spektrum laptopů, od ultrabooků vhodných na cesty až po výkonné herní stanice. Slevy se v této sekci šplhají až k 26 %, což u dražších modelů představuje úsporu v řádu tisíců korun.
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 Snapdragon Black (-26 %)
- Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 Black (záruka 3 roky on-site) (-24 %)
- ASUS TUF Gaming A16 FA608UM-QT044W Jaeger Gray kovový (Xbox Game Pass na 3 měsíce) (-24 %)
- HP 255 G10 Dark Ash (-19 %)
- ASUS ExpertBook P3 P3405CVA-LY0012X Misty Grey (-18 %)
- ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2360W Mixed Black (-22 %)
- Lenovo IdeaPad Slim 5 14Q8X9 Cloud Grey celokovový + Lenovo WL310 Mouse (-26 %)
- Další slevy najdete zde
Stolní počítače se zvýhodněním až 24 %
Pro uživatele preferující maximální výkon stolních sestav jsou připraveny slevy dosahující 24 %. Akce se vztahuje jak na hotové značkové sestavy, tak na vybrané herní PC, které nabízejí vyvážený poměr ceny a výkonu bez nutnosti vlastního sestavování komponent.
- QOOBE U7-155H (16+1TB) (-23 %)
- Acer Veriton N1502G-12NOU NUC BAREBONE (-22 %)
- ASUS NUC 14 Essential NUC14MNK97 (-24 %)
- MSI MAG Infinite S3 14NVN7-2863EU (-15 %)
- Lenovo Legion Go S 8APU1 Steam 1TB Nebula Nocturne (-19 %)
- Další slevy najdete zde
Kompletní nabídku a jednotlivé slevové kódy naleznou zájemci přímo na webu prodejce. Akce platí do vyprodání zásob nebo do ukončení platnosti kódů.
