Alza Dny jsou v plném proudu: Tipy na slevy až 47 % u monitorů a počítačů KOMERČNÍ ČLÁNEK

Alza Dny jsou v plném proudu: Tipy na slevy až 47 % u monitorů a počítačů2025-12-04T21:18:30+01:00
• 5. 12. 2025#Ostatní

Populární nákupní akce Alza Dny je opět tady a přináší příležitost pro upgrade domácí elektroniky či kancelářského vybavení. Princip akce spočívá v uplatnění speciálních slevových kódů, které jsou uvedeny přímo u jednotlivých produktů. Zákazníci tak mohou získat vybrané zboží za výrazně nižší ceny. V aktuální vlně slev zaujmou především nabídky v sekci IT hardwaru, kde slevy dosahují téměř padesáti procent.

Níže přinášíme přehled nejzajímavějších kategorií a tipy na konkrétní zařízení, která se v rámci akce vyplatí sledovat.

Monitory se slevou až 47 %

Nejvýraznější cenové poklesy lze momentálně nalézt v kategorii monitorů. Ať už se jedná o herní panely s vysokou obnovovací frekvencí, nebo o profesionální monitory pro grafickou práci s věrným podáním barev, slevy zde dosahují až zmíněných 47 %. Je to ideální moment pro rozšíření pracovní plochy nebo výměnu staršího modelu.

Notebooky levnější až o 26 %

Mobilní výpočetní technika je další silně zastoupenou kategorií. Slevové kódy lze uplatnit na široké spektrum laptopů, od ultrabooků vhodných na cesty až po výkonné herní stanice. Slevy se v této sekci šplhají až k 26 %, což u dražších modelů představuje úsporu v řádu tisíců korun.

Stolní počítače se zvýhodněním až 24 %

Pro uživatele preferující maximální výkon stolních sestav jsou připraveny slevy dosahující 24 %. Akce se vztahuje jak na hotové značkové sestavy, tak na vybrané herní PC, které nabízejí vyvážený poměr ceny a výkonu bez nutnosti vlastního sestavování komponent.

Kompletní nabídku a jednotlivé slevové kódy naleznou zájemci přímo na webu prodejce. Akce platí do vyprodání zásob nebo do ukončení platnosti kódů.

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

