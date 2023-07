Realme Pad 2 je nový levnější tablet

Zdroj: Realme

Poslední novinka od společnosti Realme v kategorii tabletů byla Realme Pad X. Přišla minulý rok a nyní zde máme Realme Pad 2, ten sice by měl být jako další generace značně vylepšený, ale spíše vidíme pozvolnou evoluci.

Další generace tabletu

Novinka Realme Pad 2 zapadne spíše mezi ty levnější tablety. Základní verze má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 5 200 Kč, což není špatná částka na tablet se čtyřmi reproduktory a 120Hz displejem. Samozřejmě nelze očekávat mnoho za takovou částku, ale například v útrobách tepe nejlepší 4G procesor od Mediateku, Helio G99.

Co se týče fotografické výbavy, tak je zde jen nejnutnější základ. I přes velký fotomodul na zadní straně, tak je zde jen jeden 8MPx foťák. přední strana disponuje také 8MPx snímačem. Novinka disponuje čtečkou otisků prstů na straně, ale co je možná pro mnohé důležitější, tak je zde i LTE připojení.

Realme Pad 2 je vybaven baterií o kapacitě 8360 mAh s podporou 33W nabíjení přes USB C. Vzhledem k tomu, že se jedná o 11,5palcový tablet, tak to není nijak excelentní velikost baterie. Rozhodně by si tablet zasloužil větší. Zatím nevíme, kdy se bude Realme Pad 2 prodávat na našem trhu, ale odhadujeme, že se tak stane během následujících týdnů nebo měsíců.

Specifikace

displej: 11,5 palců, 2000 x 1200 pixelů, LCD, až 120Hz, až 450 nitů

procesor: MediaTek Helio G99

verze: 6GB LPDDR4X RAM + 128GB 8GB LPDDR4X RAM + 256GB

microSD

Android 13 + realme UI 4.0 for Pad

Foťáky: zadní – 8 MPx přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů na straně

USB Type-C Audio, Dolby Atmos, čtyři reproduktory

4G LTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, USB Type-C

baterie: 8360 mAh + 33W

