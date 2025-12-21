Xiaomi svolává powerbanky s integrovaným kabelem kvůli možnému riziku

Xiaomi svolává powerbanky s integrovaným kabelem kvůli možnému riziku
21. 12. 2025

Zdroj: Xiaomi

Ačkoliv společnosti provádí nejrůznější testy a nechávají své produkty certifikovat, tak se sem tam stane, že se na nějakou chybu přijde až s odstupem času. Nyní zde máme případ u powerbanky od společnosti Xiaomi. Informuje o tom i přímo na českých stránkách.

Svolávání Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh

Společnost Xiaomi došla na chybu u konkrétní série Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh s integrovaným kabelem (PB2030MI). Problém je spojený s dodanými surovinami pro výrobu, přičemž je zde riziko přehřívání powerbanky, což by mohlo vést k poškození a případně k ohrožení uživatele nebo majetku.

af693c5e9e9aed9d2669009863ea061f 552x552x afafc4733abbef097f854be65e7eae9b 552x552x

Zdroj: Xiaomi

Konkrétně se jedná o sérii vyrobenou mezi srpnem a zářím roku 2024. Xiaomi uvádí, že při určitém použití může dojít k přehřátí, přičemž nijak nespecifikuje, co je tím myšleno. I tak hrozí riziko. Počet incidentů je dle firmy malý, i tak raději stahuje konkrétní modely. V první řadě byste si měli ověřit, jestli se svolávací akce týká přímo vaší powerbanky. K tomu potřebujete sériové číslo. Níže máte ukázáno, kde toto číslo hledat.

484bf2e3b9b47afc76deaad95e5ffd91 602x480x e0c32a15cd1a78d109e766b601070ce0 602x480x 93b28d0e2da584a5739933afc6899fba 602x480x d0fbe0adc19502039a528e4a5a3d196b 602x480x

Zdroj: Xiaomi

Následně stačí toto sériové číslo vložit do formuláře na stránce mi.com/cz/support/safety-notice/. Pakliže se jedná o vadný kus, budete nasměrování k celému postupu vrácení a náhrady.

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

