Xiaomi svolává powerbanky s integrovaným kabelem kvůli možnému riziku

Ačkoliv společnosti provádí nejrůznější testy a nechávají své produkty certifikovat, tak se sem tam stane, že se na nějakou chybu přijde až s odstupem času. Nyní zde máme případ u powerbanky od společnosti Xiaomi. Informuje o tom i přímo na českých stránkách.
Svolávání Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh
Společnost Xiaomi došla na chybu u konkrétní série Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh s integrovaným kabelem (PB2030MI). Problém je spojený s dodanými surovinami pro výrobu, přičemž je zde riziko přehřívání powerbanky, což by mohlo vést k poškození a případně k ohrožení uživatele nebo majetku.
Konkrétně se jedná o sérii vyrobenou mezi srpnem a zářím roku 2024. Xiaomi uvádí, že při určitém použití může dojít k přehřátí, přičemž nijak nespecifikuje, co je tím myšleno. I tak hrozí riziko. Počet incidentů je dle firmy malý, i tak raději stahuje konkrétní modely. V první řadě byste si měli ověřit, jestli se svolávací akce týká přímo vaší powerbanky. K tomu potřebujete sériové číslo. Níže máte ukázáno, kde toto číslo hledat.
Následně stačí toto sériové číslo vložit do formuláře na stránce mi.com/cz/support/safety-notice/. Pakliže se jedná o vadný kus, budete nasměrování k celému postupu vrácení a náhrady.
