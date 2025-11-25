Čínský úřad upřesňuje vše kolem Realme 16 Pro

Čínský úřad upřesňuje vše kolem Realme 16 Pro
2025-11-25T13:35:48+01:00
• 25. 11. 2025#Android #Smartphony

Realme 15 Pro | Zdroj: Realme

Čínský regulační úřad TENAA vydal potřebnou certifikaci telefonu Realme 16 Pro, která obsahuje všechny klíčové prvky ze seznamu výbavy. Přitom dnešní první zmínka o chystaném nástupci vychází teprve necelých půl roku od oznámení poslední generace. Nicméně předposlední model Realme 14 Pro vyšel oficiálně v lednu 2025, takže firma by se mohla držet stejného scénáře.

Zamíchá kartami

Připravované zařízení by mělo dostat 6,78palcový AMOLED displej s 1,5K rozlišením, kde se navíc očekává až 144Hz obnovovací frekvence. Do nitra si najde cestu zatím neupřesněný procesor běžící pod 2,5GHz taktovací frekvencí. Paměťové konfigurace využijí 8/12/16GB operační paměti RAM a 128/256/512GB nebo 1TB interního úložiště.

Realme 15 Pro 2 1512x1660x

Realme 15 Pro | Zdroj: Realme

Zadní stranu zaberou dva objektivy fotoaparátu ve složení hlavní 200MPx a ultraširokoúhlý 8MPx snímač. Po boku 7 000mAh baterie se ještě může ukázat minimálně 80W nabíjecí technologie. V základu nejspíš poběží operační systém Android 16 pod vlastní platformou Realme UI 7.

Pro dnešek nekompletní výpis uzavírá 50MPx selfie kamerka, infračervený port a ultrazvukový skener otisků prstů pod čelním panelem. K oficiálnímu představení dojde během měsíce ledna, takže už nejbližší týdny mohou přinést další podrobnosti včetně prvních bližších snímků telefonu.

Realme 14 Pro 5120x1300x

Realme 14 Pro | Zdroj: Realme

Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

