Čínský úřad upřesňuje vše kolem Realme 16 Pro

Čínský regulační úřad TENAA vydal potřebnou certifikaci telefonu Realme 16 Pro, která obsahuje všechny klíčové prvky ze seznamu výbavy. Přitom dnešní první zmínka o chystaném nástupci vychází teprve necelých půl roku od oznámení poslední generace. Nicméně předposlední model Realme 14 Pro vyšel oficiálně v lednu 2025, takže firma by se mohla držet stejného scénáře.
Zamíchá kartami
Připravované zařízení by mělo dostat 6,78palcový AMOLED displej s 1,5K rozlišením, kde se navíc očekává až 144Hz obnovovací frekvence. Do nitra si najde cestu zatím neupřesněný procesor běžící pod 2,5GHz taktovací frekvencí. Paměťové konfigurace využijí 8/12/16GB operační paměti RAM a 128/256/512GB nebo 1TB interního úložiště.
Zadní stranu zaberou dva objektivy fotoaparátu ve složení hlavní 200MPx a ultraširokoúhlý 8MPx snímač. Po boku 7 000mAh baterie se ještě může ukázat minimálně 80W nabíjecí technologie. V základu nejspíš poběží operační systém Android 16 pod vlastní platformou Realme UI 7.
Pro dnešek nekompletní výpis uzavírá 50MPx selfie kamerka, infračervený port a ultrazvukový skener otisků prstů pod čelním panelem. K oficiálnímu představení dojde během měsíce ledna, takže už nejbližší týdny mohou přinést další podrobnosti včetně prvních bližších snímků telefonu.
