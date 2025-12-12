První dojmy Honor 400 – čím zaujme?

Honor 400; zdroj: Dotekománie
Honor letos v rámci jeho číselné řady představil celkem už čtyři zástupce a to dva dostupnější modely Honor 400 Lite a Honor 400 Smart a pak vybavenější modely Honor 400 a Honor 400 Pro. My jsme v redakci věnovali pozornost už všem modelům kromě toho bez jakéhokoliv přídomku. Jaký ale vlastně je Honor 400?
Čím zaujme Honor 400
Honor 400 sice není úplná novinka, ale stále umí zaujmout svým mírně netradičním designem především v oblasti modulu fotoaparátu. Ten má zajímavý tvar, a není to tak jen tak obyčejný čtverec. V modulu se pak schovávají dva fotoaparáty, přičemž ten hlavní má rovnou 200 Mpx. Máme tu také AI pro lepší až 30násobné digitální přiblížení. Druhý snímač nabízí 12 Mpx a jedná se o ultra širokoúhlý.
Samotný Honor 400 sice není nejmenší telefon, ale potěší nižší hmotnost 184 gramů a nízká tloušťka 7,3 milimetru. Plná voděodolnost tu není, ale certifikace IP65 zajišťuje určitý stupeň ochrany proti prachu a vodě. K dispozici je černá a pak zlatá barevná varianta. Níže na obrázku můžete vidět srovnání s levnějším a dražším modelem v této řadě.
Vpředu zaujme telefon 6,55palcovým OLED displejem s maximálním jasem až 5000 nitů. To je na telefon vyšší střední třídy moc fajn hodnota, a máme tu jak jinak než obnovovací frekvenci 120 Hz a podporu always-on zobrazení. Máme tu pak stereo reproduktory, což je dobrá zpráva.
Hnacím motorem je v tomto případě Snapdragon 7 Gen 3 doplněný o 8 GB operační paměti. Úložiště nabízí v rámci prodávané verze v Česku dokonce 512 GB. Samozřejmostí v této kategorii je podpora 5G.
Baterie uvnitř Honoru 400 nabízí kapacitu 5300 mAh a nachází se zde už nová křemíkovo-uhlíková technologie. Nabíjení přes USB-C může běžet výkonem maximálně až 66 W. Líbí se mi pak přítomnost infračerveného portu pro ovládání domácí elektroniky.
Operačním systémem je Android ve verzi 15 s nadstavbou MagicOS 9. Jak už to tak u Honoru bývá, máme tu také AI funkce jako magický portál, AI překlad, AI titulky nebo AI nástroje pro psaní. A samozřejmě nechybí Gemini nebo tu je také funkce převodu obrázku na krátké video pomocí AI, což jsme testovali více na Honoru 400 Pro v recenzi zde.
Specifikace Honor 400
- displej: 6,55 palců, 2736 x 1264 pixelů, OLED, až 5000 nitů
- procesor: Snapdragon 7 Gen 3
- RAM: 8 GB
- úložiště: 512 GB
- Dual SIM
- Android 15 + MagicOS 9
- Foťáky:
- zadní – 200 MPx, OIS
- 12 MPx, ultra širokoúhlý
- přední – 50 MPx
- IP65
- stereo
- čtečka otisků prstů v displeji
- 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4
- rozměry: 156,5 x 74,6 x 7,3 mm; 184 gramů
- baterie: 5300 mAh + 66 W USB C
