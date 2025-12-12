První dojmy Honor 400 – čím zaujme?

První dojmy Honor 400 – čím zaujme?2025-12-12T22:00:42+01:00
• 12. 12. 2025#Android

Honor 400; zdroj: Dotekománie

Honor letos v rámci jeho číselné řady představil celkem už čtyři zástupce a to dva dostupnější modely Honor 400 Lite a Honor 400 Smart a pak vybavenější modely Honor 400 a Honor 400 Pro. My jsme v redakci věnovali pozornost už všem modelům kromě toho bez jakéhokoliv přídomku. Jaký ale vlastně je Honor 400?

Čím zaujme Honor 400

Honor 400 sice není úplná novinka, ale stále umí zaujmout svým mírně netradičním designem především v oblasti modulu fotoaparátu. Ten má zajímavý tvar, a není to tak jen tak obyčejný čtverec. V modulu se pak schovávají dva fotoaparáty, přičemž ten hlavní má rovnou 200 Mpx. Máme tu také AI pro lepší až 30násobné digitální přiblížení. Druhý snímač nabízí 12 Mpx a jedná se o ultra širokoúhlý.

Samotný Honor 400 sice není nejmenší telefon, ale potěší nižší hmotnost 184 gramů a nízká tloušťka 7,3 milimetru. Plná voděodolnost tu není, ale certifikace IP65 zajišťuje určitý stupeň ochrany proti prachu a vodě. K dispozici je černá a pak zlatá barevná varianta. Níže na obrázku můžete vidět srovnání s levnějším a dražším modelem v této řadě.

IMG 7521 4088x2300x

Honor 400 Lite, Honor 400 a Honor 400 Pro; zdroj: Dotekománie

Vpředu zaujme telefon 6,55palcovým OLED displejem s maximálním jasem až 5000 nitů. To je na telefon vyšší střední třídy moc fajn hodnota, a máme tu jak jinak než obnovovací frekvenci 120 Hz a podporu always-on zobrazení. Máme tu pak stereo reproduktory, což je dobrá zpráva.

Snímek obrazovky 2025 12 12 v 130704 2374x1106x

Honor 400; zdroj: Honor

Hnacím motorem je v tomto případě Snapdragon 7 Gen 3 doplněný o 8 GB operační paměti. Úložiště nabízí v rámci prodávané verze v Česku dokonce 512 GB. Samozřejmostí v této kategorii je podpora 5G.

IMG 7515 4032x2268x

Honor 400; zdroj: Dotekománie

Baterie uvnitř Honoru 400 nabízí kapacitu 5300 mAh a nachází se zde už nová křemíkovo-uhlíková technologie. Nabíjení přes USB-C může běžet výkonem maximálně až 66 W. Líbí se mi pak přítomnost infračerveného portu pro ovládání domácí elektroniky.

Operačním systémem je Android ve verzi 15 s nadstavbou MagicOS 9. Jak už to tak u Honoru bývá, máme tu také AI funkce jako magický portál, AI překlad, AI titulky nebo AI nástroje pro psaní. A samozřejmě nechybí Gemini nebo tu je také funkce převodu obrázku na krátké video pomocí AI, což jsme testovali více na Honoru 400 Pro v recenzi zde.

Specifikace Honor 400

  • displej: 6,55 palců, 2736 x 1264 pixelů, OLED, až 5000 nitů
  • procesor: Snapdragon 7 Gen 3
  • RAM: 8 GB
  • úložiště: 512 GB
  • Dual SIM
  • Android 15 + MagicOS 9
  • Foťáky:
    • zadní – 200 MPx, OIS
      • 12 MPx, ultra širokoúhlý
    • přední – 50 MPx
  • IP65
  • stereo
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4
  • rozměry: 156,5 x 74,6 x 7,3 mm; 184 gramů
  • baterie: 5300 mAh + 66 W USB C

Honor 400 se začal v Česku prodávat za doporučenou cenu 12 490 Kč, dnes se však dá sehnat v akcích už s cenovkou kolem 9,5 tisíce korun.

HEUREKAALZAHONOR 400 4GB/128GB Midnight Black na Heureka.czHONOR 400 4GB/128GB...Cena od 4 457 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Vyplatí se robot za 30 tisíc? Zkušenosti s Roborock Saros 10R

💡ANKETA: Kupujete o Vánocích techniku spíš sobě, nebo ostatním?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jiří Smrž

Fanoušek operačního systému Android, ale se zkušenostmi i s iOS a Windows Phone. Ve volném čase se rád věnuje sportům a sledování filmů nebo seriálů.

Komentáře

Reklama

Satechi
Dotekomanie Premium
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat