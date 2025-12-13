Probíhající slevová akce Alza Dny se výrazně dotkla i segmentu Auto-moto. Řidiči mají nyní příležitost modernizovat výbavu svých vozidel za zvýhodněné ceny. Nabídka pokrývá široké spektrum produktů od bezpečnostních prvků, jako jsou přesné alkohol testery a záznamové kamery, až po vybavení zvyšující komfort při dlouhých cestách. Níže přinášíme přehled nejzajímavějších položek, které jsou aktuálně v akci.
Alkohol testery pro zodpovědné řidiče
Bezpečnost a jistota před usednutím za volant jsou prioritou pro každého zodpovědného řidiče. V nabídce se objevují jak profesionální přístroje využívané bezpečnostními složkami, tak kompaktní digitální testery pro osobní použití. Slevy se vztahují na renomované značky jako Draeger či BACtrack, které vynikají přesností senzorů a rychlostí měření.
- Draeger Alcotest 4000 (-21 %)
- BACtrack Mobile Anti-cheat (-20 %)
- Alkohol tester BLACK, digitální (-15 %)
- BACtrack Trace Pro (-15 %)
- BACtrack C6 Keychain (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Autochladničky na cesty
S blížící se sezónou výletů roste poptávka po řešeních pro uchování potravin a nápojů v chladu. Akční nabídka zahrnuje jak vysoce výkonné kompresorové chladničky schopné mrazit až na -20 °C, tak stylové pasivní boxy v retro designu. Zákazníci mohou vybírat z různých objemů od kompaktních 12litrových boxů až po velkokapacitní modely pro rodinné dovolené.
- Compass chladící box Ice Box Duo kompresor 75l 230/24/12V -20°C APP (-26 %)
- Polarbox CLASSIC GOLD Chladící box 12 l perlový (-37 %)
- Ninja® FB151EUWH FrostVault 47 l bílý (-35 %)
- Ninja® FB131EUWH FrostVault 28 l bílý (-40 %)
- Polarbox Chladící box CLASSIC 12 l tyrkysový (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Audio a video záznam do auta
Palubní kamery se stávají nezbytnou součástí výbavy moderních vozů, zejména kvůli poskytování důkazního materiálu v případě nehody. V akci lze nalézt modely s Full HD rozlišením, Wi-Fi konektivitou a GPS moduly. Kromě klasických předních kamer jsou zlevněny i specializované modely pro nákladní vozy nebo duální systémy monitorující i dění za vozidlem.
- NAVITEL Zadní FullHD kamera (-55 %)
- NAVITEL E777 TRUCK (-55 %)
- MIO MiVue J20 WIFI (-35 %)
- Vantrue E360 (-42 %)
- SENCOR SCR 4600MR (-32 %)
- Pioneer VREC-Z710SH (-30 %)
- Další slevy najdete zde
Praktické autodoplňky
Kategorie autodoplňků nabízí řešení pro krizové situace i zvýšení pohodlí posádky. Mezi zlevněnými produkty figurují startovací stanice (booster), které ocení řidiči v zimních měsících, nebo automatická protipožární zařízení. Pro komfort spolucestujících jsou k dispozici ergonomické polštáře či stínítka proti slunci.
- EZIMOOV Ezi Sun Socks vel. S 2 ks (-67 %)
- Vango Deep Sleep Ergo Pillow ShadowGrey (-37 %)
- Alum Výstražné LED světlo (-36 %)
- OSRAM BATTERYjumpstart 1000 (-21 %)
- Hütermann Hasící koule Fireball – automatické protipožární zařízení (-5 %)
- SCHEPPACH Kompresor AKU 20V IXES C-AC20-X (-20 %)
- Další slevy najdete zde
