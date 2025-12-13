Vybavte vůz chytrou elektronikou a příslušenstvím: Alza Dny přináší výrazné slevy v sekci Auto-moto KOMERČNÍ ČLÁNEK

13. 12. 2025

Probíhající slevová akce Alza Dny se výrazně dotkla i segmentu Auto-moto. Řidiči mají nyní příležitost modernizovat výbavu svých vozidel za zvýhodněné ceny. Nabídka pokrývá široké spektrum produktů od bezpečnostních prvků, jako jsou přesné alkohol testery a záznamové kamery, až po vybavení zvyšující komfort při dlouhých cestách. Níže přinášíme přehled nejzajímavějších položek, které jsou aktuálně v akci.

Alkohol testery pro zodpovědné řidiče

Bezpečnost a jistota před usednutím za volant jsou prioritou pro každého zodpovědného řidiče. V nabídce se objevují jak profesionální přístroje využívané bezpečnostními složkami, tak kompaktní digitální testery pro osobní použití. Slevy se vztahují na renomované značky jako Draeger či BACtrack, které vynikají přesností senzorů a rychlostí měření.

Autochladničky na cesty

S blížící se sezónou výletů roste poptávka po řešeních pro uchování potravin a nápojů v chladu. Akční nabídka zahrnuje jak vysoce výkonné kompresorové chladničky schopné mrazit až na -20 °C, tak stylové pasivní boxy v retro designu. Zákazníci mohou vybírat z různých objemů od kompaktních 12litrových boxů až po velkokapacitní modely pro rodinné dovolené.

Audio a video záznam do auta

Palubní kamery se stávají nezbytnou součástí výbavy moderních vozů, zejména kvůli poskytování důkazního materiálu v případě nehody. V akci lze nalézt modely s Full HD rozlišením, Wi-Fi konektivitou a GPS moduly. Kromě klasických předních kamer jsou zlevněny i specializované modely pro nákladní vozy nebo duální systémy monitorující i dění za vozidlem.

Praktické autodoplňky

Kategorie autodoplňků nabízí řešení pro krizové situace i zvýšení pohodlí posádky. Mezi zlevněnými produkty figurují startovací stanice (booster), které ocení řidiči v zimních měsících, nebo automatická protipožární zařízení. Pro komfort spolucestujících jsou k dispozici ergonomické polštáře či stínítka proti slunci.

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

