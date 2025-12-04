O2 dočasně zlevňuje tarify v Datamanii

Zdroj: DALL·E 3
Mobilní operátoři sem tam zavedou nějakou výhodnější nabídku a ačkoliv to mnohdy vypadá, že se nebude opakovat, opak je pravdou. O2 opět na nějakou chvíli hýbá s cenami tarifů Datamanie.
O něco levnější
Mobilní operátor O2 se rozhodl, že do konce tohoto roku zlevní své tarify v rámci Datamanie. Konkrétně se tedy nabízí pověstná verze se 100 GB za 349 Kč měsíčně. Zde je i neomezené volání na den za 15 Kč, pokud budete chtít. Samotné SMS zprávy jsou za 2 Kč.
I tak varianta ročního nákupu vychází levnější, jelikož při rozpočítání zaplatíte za 30 dnů jen 249 Kč. Jen je to tedy větší finanční zátěž najednou. Co je ale zajímavější, je neomezená verze, tedy i datově. Tam cena spadla na 599 Kč, přičemž je součástí neomezené volání a SMS zprávy jsou za 1,5 Kč.
Rychlost je nastavena na 20 Mbps. Sice novinka vypadá lákavě, ale pokud oželíte rychlost, tedy bude vám stačit poloviční, je zde jiná nabídka za 499 Kč od konkurence. Nabídku O2 najdete na oficiálních stránkách.
Pozn. redakce: Datamanie je projekt O2, naše redakce s ním nemá nic společného.
