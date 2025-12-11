Skladem a za skvělou cenu. iPhone 17 Pro Max vás vyjde na pouhých 19 176 Kč KOMERČNÍ ČLÁNEK

Skladem a za skvělou cenu. iPhone 17 Pro Max vás vyjde na pouhých 19 176 Kč2025-12-11T16:25:27+01:00
• 11. 12. 2025#iOS #Smartphony

Dlouho nedostupný iPhone 17 Pro Max je konečně skladem. V Mobil Pohotovosti si tak můžete nejlepší z nových iPhonů nejenom objednat, ale také pronajmout, a to za absolutně nejnižší cenu – jen za 799 Kč měsíčně. Za dva roky tak telefon vychází jen na 19 tisíc, namísto běžných 35 tisíc.

Nové řadě iPhonů se v prodejích velmi daří a obzvlášť vrcholný iPhone 17 Pro Max je extrémně populární, což se podepsalo na jeho nedostupnosti i dva měsíce po premiéře. Nyní je ale iPhone 17 Pro Max v nejžádanějších kapacitách již skladem a při koupi na mp.cz k němu dokonce dostanete i prodlouženou 3letou záruku úplně zdarma.

Obsah obrázku přístroj, Elektronické zařízení, smartphone, černobílá Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

U Mobil Pohotovosti si ale také můžete nové iPhony pronajmout, a to velmi výhodně – jen za 749 Kč resp. 799 Kč měsíčně. Pronájem je na dva roky, což znamená, že za iPhone 17 Pro Max zaplatíte jen 19 176 Kč, běžně přitom stojí 34 990 Kč. Takto nízká cena pronájmu ale platí jen po omezenou dobu.

Pronájem má ve srovnání s klasickou koupí několik výhod – v ceně jsou zahrnuty záruční opravy a po dobu případného servisu vám Mobil Pohotovost zapůjčí náhradní iPhone zdarma. Proces zřízení pronájmu zabere jen pár minut a je kompletně online. Na konci pronájmu si jednoduše vezmete nový model a starý vrátíte, přičemž běžné opotřebení nepředstavuje žádný problém.

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

