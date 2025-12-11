Oppo Pad Air se dočká třetího pokračování

OnePlus Pad Go 2 | Zdroj: Gizmochina
Firma Oppo připravuje aktualizaci řady Pad Air, kam byl naposledy zařazen zástupce s názvem Pad Air 2 v listopadu roku 2023. Toto zařízení vycházelo z tabletu Pad Go od firmy OnePlus, která zapadá do stejného korporátu BBK Electronics z Číny. Proto připravovaná novinka má být založena na modelu OnePlus Pad Go 2. Ten vyjde už za pár dnů.
Hromada zlepšení
Blížící se přírůstek Pad Air 3 pravděpodobně dostane 12,1palcový LCD displej s 2,9K rozlišením a populární certifikací Dolby Vision. Do výpisu výbavy ještě nasadí čipovou sadu Dimensity 7300 z dílny MediaTeku nebo bateriový článek s kapacitou 10 050 mAh. Samozřejmostí bude technologie rychlého 33W nabíjení.
Do volného prodeje vypustí minimálně dvě barevné možnosti (černou, fialovou). Tyto specifikace zatím odpovídají chystanému OnePlus Pad Go 2, jehož seznam specifikací může dnešní výčet rozšířit také o 120Hz obnovovací frekvenci u čelního panelu či technologii Eye Care.
Oficiální tisková konference proběhne již ve středu 17. prosince se spuštěním prodeje hned od čtvrtka 18. prosince. Nakonec firma OnePlus kromě zmiňovaného tabletu hodlá během této akce ukázat nový telefon OnePlus 15R a chytré hodinky Watch Lite.
