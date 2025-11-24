OnePlus 15R, tablet a hodinky: Novinky na cestě

2025-11-24T18:00:19+01:00
• 24. 11. 2025#Smartphony

Zdroj: OnePlus

OnePlus již představilo svůj top model na delší dobu a u nás si již můžete přečíst recenzi, ale nebudou to jediná novinky tento rok. Již nějakou dobu víme, že chystá další mobil. Dnes jsme se dočkali nejen samotného potvrzení.

Podcast: Otestovali jsme OnePlus 15

OnePlus 15R, hodinky a tablet

České zastoupení společnosti nám dnes potvrdilo, že se představí ještě OnePlus 15R, tablet OnePlus Pad Go 2 a hodinky OnePlus Watch Lite. Nejde ale jen o běžné oznámení, jelikož firma zveřejnila i základní podobu, přičemž kompletní odhalení se vším všudy proběhne již 17. prosince, kdy půjdou novinky do předprodeje.

54937130630 032aec34cc o 1080x1080x

Zdroj: OnePlus

Co se týče specifikací, tak na ty si musíme počkat, ale mobil má nabídnout certifikace IP66, IP68, IP69 a IP69K. Už podle zadní strany můžeme konstatovat, že bude chybět jeden foťák na zadní straně oproti plnokrevnému OnePlus 15. OnePlus 15R bude k dostání ve dvou barvách a cenově bude dostupnější než top model.

U tabletu firma jen prozrazuje, že se bude jednat o první 5G tablet v nabídce. Společně s ním uvede také stylus OnePlus Pad Go 2 Stylo. O hodinkách nám ale OnePlus v podstatě nic neřeklo. Sice neznáme ani ceny, ale rovnou firma uvádí doprovodné akce:

  • OnePlus 15R
    • Sleva 100 € při předobjednávce, zdarma 120W adaptér a magnetický kryt Sandstone, kupon až 100 € při výkupu starého telefonu. Pro studenty a firemní zákazníky je k dispozici dodatečná sleva 10 %.
  • OnePlus Pad Go 2
    • Sleva 50 € při předobjednávce, zdarma hodinky v hodnotě 279 €, dodatečná sleva 30 € při výkupu starého zařízení. Pro studenty a firemní zákazníky je k dispozici dodatečná sleva 10 %.

Zdroj: Tisková zpráva

