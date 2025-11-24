OnePlus 15R, tablet a hodinky: Novinky na cestě

Zdroj: OnePlus
OnePlus již představilo svůj top model na delší dobu a u nás si již můžete přečíst recenzi, ale nebudou to jediná novinky tento rok. Již nějakou dobu víme, že chystá další mobil. Dnes jsme se dočkali nejen samotného potvrzení.
OnePlus 15R, hodinky a tablet
České zastoupení společnosti nám dnes potvrdilo, že se představí ještě OnePlus 15R, tablet OnePlus Pad Go 2 a hodinky OnePlus Watch Lite. Nejde ale jen o běžné oznámení, jelikož firma zveřejnila i základní podobu, přičemž kompletní odhalení se vším všudy proběhne již 17. prosince, kdy půjdou novinky do předprodeje.
Co se týče specifikací, tak na ty si musíme počkat, ale mobil má nabídnout certifikace IP66, IP68, IP69 a IP69K. Už podle zadní strany můžeme konstatovat, že bude chybět jeden foťák na zadní straně oproti plnokrevnému OnePlus 15. OnePlus 15R bude k dostání ve dvou barvách a cenově bude dostupnější než top model.
U tabletu firma jen prozrazuje, že se bude jednat o první 5G tablet v nabídce. Společně s ním uvede také stylus OnePlus Pad Go 2 Stylo. O hodinkách nám ale OnePlus v podstatě nic neřeklo. Sice neznáme ani ceny, ale rovnou firma uvádí doprovodné akce:
- OnePlus 15R
- Sleva 100 € při předobjednávce, zdarma 120W adaptér a magnetický kryt Sandstone, kupon až 100 € při výkupu starého telefonu. Pro studenty a firemní zákazníky je k dispozici dodatečná sleva 10 %.
- OnePlus Pad Go 2
- Sleva 50 € při předobjednávce, zdarma hodinky v hodnotě 279 €, dodatečná sleva 30 € při výkupu starého zařízení. Pro studenty a firemní zákazníky je k dispozici dodatečná sleva 10 %.
