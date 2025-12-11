Infinix odhaluje nový tablet XPad Edge 4G

Inifnix XPad Edge 4G | Zdroj: Gizmochina
Zářijový model XPad 20 Pro od čínské firmy Infinix v nabídce doplňuje další nový přírůstek s názvem XPad Edge. Zařízení s atraktivní cenovkou dostalo velmi slušnou výbavu, která uspokojí snad většinu běžných uživatelů. Případní zájemci se mohou těšit hlavně na velký displej, výkonný hardware, kvalitní reprosoustavu nebo dlouhou výdrž baterie.
Nic mu neschází
Jasnou dominantou vpředu je 13,2palcový displej s 2,4K rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Vnitřní šasi vyplňuje čipová sada Snapdragon 685 od Qualcommu, 8GB operační paměť RAM po boku 256GB interního úložiště. Případný nedostatek místa vyřešíte přes dostupný slot pro paměťovou microSD kartu (max. 2 TB).
Bateriový článek o velikosti 8 000 mAh podporuje rychlé 18W nabíjení přes USB-C. Dále z každé strany je připraven jeden 8MPx snímač. Uživatelským prostředím doprovází operační systém Android 15. Celkem čtyři reproduktory by se měly postarat o poměrně nadstandardní audio výstup, čemuž napomůže i funkce zvyšující výkon až o 300 %.
Úplným závěrem můžeme ještě zmínit hliníkovou konstrukci, podporu LTE sítí a jen jedno barevné provedení (stříbrné). Konečná cena u prvních prodejců v zahraničí startuje po přepočtu u lákavé hranice 6 700 Kč.
Zdroj: gizmochina.com
