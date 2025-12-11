Chytrá domácnost i e-mobilita dostupněji: Slevy až 30 % před Vánocemi KOMERČNÍ ČLÁNEK

Chytrá domácnost i e-mobilita dostupněji: Slevy až 30 % před Vánocemi2025-12-11T12:30:33+01:00
• 11. 12. 2025#Ostatní

Značka Sencor přichází s aktualizovanou nabídkou zvýhodněných produktů, která pokrývá široké spektrum moderní elektroniky. Aktuální akce se zaměřuje na zefektivnění městské mobility, upgrade domácího kina a zajištění zdravého klimatu v domácnostech. Níže přinášíme přehled nejzajímavějších položek v kategoriích e-mobility, audio-video techniky a úpravy vzduchu.

Auto-Moto a E-mobilita

V oblasti městské dopravy roste poptávka po efektivních a ekologických řešeních. Sencor v této kategorii nabízí řadu elektrokoloběžek s různým výkonem a dojezdem, které jsou vhodné jak pro krátké přejezdy ve městě, tak pro náročnější terén v případě modelů OFF ROAD. Slevy v této sekci dosahují až jedné třetiny původní ceny, což činí přechod na elektromobilitu dostupnějším.

Audio, Video a Elektronika

Pro náročné diváky připravil výrobce zvýhodnění na modely televizorů využívající technologie QLED a Smart UHD. Tyto panely se vyznačují vysokým rozlišením, věrným podáním barev a širokými možnostmi konektivity v rámci chytré domácnosti. Nabídka cílí především na úhlopříčky 50 a 65 palců, které jsou v současnosti standardem pro plnohodnotný zážitek z filmů a her.

Klima a úprava vzduchu

S přicházejícím sychravým počasím se do popředí dostává problematika vlhkosti v interiérech. Sencor reaguje nabídkou chytrých odvlhčovačů s Wi-Fi konektivitou, které umožňují vzdálenou správu a monitoring stavu ovzduší přes mobilní aplikaci. Zařízení jsou dimenzována pro různé velikosti místností, od menších pokojů až po velké prostory vyžadující odvlhčovací výkon až 60 litrů denně.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Motorola Edge 70 drtí iPhone Air: Nálož v balení jako bonus

💡ANKETA: Kupujete o Vánocích techniku spíš sobě, nebo ostatním?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Reklama

Satechi
Dotekomanie Premium
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat