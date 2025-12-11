Značka Sencor přichází s aktualizovanou nabídkou zvýhodněných produktů, která pokrývá široké spektrum moderní elektroniky. Aktuální akce se zaměřuje na zefektivnění městské mobility, upgrade domácího kina a zajištění zdravého klimatu v domácnostech. Níže přinášíme přehled nejzajímavějších položek v kategoriích e-mobility, audio-video techniky a úpravy vzduchu.
Auto-Moto a E-mobilita
V oblasti městské dopravy roste poptávka po efektivních a ekologických řešeních. Sencor v této kategorii nabízí řadu elektrokoloběžek s různým výkonem a dojezdem, které jsou vhodné jak pro krátké přejezdy ve městě, tak pro náročnější terén v případě modelů OFF ROAD. Slevy v této sekci dosahují až jedné třetiny původní ceny, což činí přechod na elektromobilitu dostupnějším.
- Koloběžka SCOOTER X50 (-30 %)
- Koloběžka Scooter X40 (-15 %)
- Koloběžka SCOOTER S80 (-30 %)
- Scooter X30 OFF ROAD (-15 %)
- Koloběžka SCOOTER S70 (-15 %)
Audio, Video a Elektronika
Pro náročné diváky připravil výrobce zvýhodnění na modely televizorů využívající technologie QLED a Smart UHD. Tyto panely se vyznačují vysokým rozlišením, věrným podáním barev a širokými možnostmi konektivity v rámci chytré domácnosti. Nabídka cílí především na úhlopříčky 50 a 65 palců, které jsou v současnosti standardem pro plnohodnotný zážitek z filmů a her.
- 65″ QLED TELEVIZE (SLE 65Q871B) (-10 %)
- 65″ SMART UHD Televize (SLE 65US803B) (-10 %)
- 65″ SMART UHD Televize (SLE 65US802TCSB) (-10 %)
- 50″ QLED TELEVIZE (SLE 50Q871B) (-10 %)
- 50″ SMART QLED Televize (SLE 50Q870TCSB) (-10 %)
Klima a úprava vzduchu
S přicházejícím sychravým počasím se do popředí dostává problematika vlhkosti v interiérech. Sencor reaguje nabídkou chytrých odvlhčovačů s Wi-Fi konektivitou, které umožňují vzdálenou správu a monitoring stavu ovzduší přes mobilní aplikaci. Zařízení jsou dimenzována pro různé velikosti místností, od menších pokojů až po velké prostory vyžadující odvlhčovací výkon až 60 litrů denně.
- Mobilní odvlhčovač PumpIt 50l Wi-Fi (SDH 5020WH) (-20 %)
- Chytrý mobilní odvlhčovač 60l Wi-Fi (SDH 6025WH) (-20 %)
- Chytrý mobilní odvlhčovač 30l Wi-Fi (SDH 3028WH) (-20 %)
- Chytrý odvlhčovač a čistička vzduchu (SDH 1210WH) (-20 %)
- Chytrý mobilní odvlhčovač 20l Wi-Fi (SDH 2028WH) (-20 %)
