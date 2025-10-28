Google Obchod Play začíná ověřovat věk uživatelů

Google Obchod Play začíná ověřovat věk uživatelů
2025-10-28T11:32:11+01:00
• 28. 10. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Dotekománie

V dnešní době mnoho webů a aplikací se jednoduše zeptá, jestli jste plnoletí, přičemž stačí jen jedno potvrzení a vše je jakoby vyřešeno. To se postupně mění a společnosti nasazují komplexnější ověření. Google již nyní má ověření věku u některých svých služeb, ale nově přichází do Obchodu Play.

Ověření věku

Samotný obchod s aplikacemi se zdá být jako bezpečné místo, kde asi nebude jen tak obsah pro dospělé, ale v poslední době došlo k mnoha změnám. Například se nabízí i hazardní aplikace a hry, některé jsou čistě pro dospělé, a to i seznamky. Právě z tohoto důvodu Google začíná vyžadovat ověření věku.

Jak můžete vidět níže, tak Google podporuje několik způsobů ověření věku. Nabízí se vložení platební nebo kreditní karty, pořízení selfie, nahrání dokladu nebo využití služby třetí strany. Odhadujeme, že pokud neprojdete tímto ověřením, pakliže se vám nabídne, tak nemusíte mít přístupný celý obsah Obchodu Play.

G4TTT8saYAAn 9U 478x860x G4TS72LbUAAuamp 492x720x

Zdroj: ArtemR

Současně si můžete zjistit na stránce g.co/play/verifyage, kde se dozvíte, jestli jste již ověření nebo ne. Současně Google už mohl na základě vaší aktivity definovat, jestli jste plnoletí nebo ne.

Zdroje: x.com, androidauthority.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

