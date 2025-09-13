Obchod Play trochu zjednoduší vzdálené odinstalování aplikací

Obchod Play trochu zjednoduší vzdálené odinstalování aplikací
2025-09-13T16:00:22+02:00
• 13. 9. 2025#Aktualizace

Zdroj: Dotekománie

Google začal řešit lepší správu aplikací před nějakým časem. Dnes si už můžete jednoduše nainstalovat ze svého mobilu například aplikaci na svůj tablet, hodinky nebo cokoliv jiného se stejným účtem. Dokonce existuje i možnost vzdálené odinstalace, ale je to trochu složitější způsob. Právě na tom Google pracuje a nabídne rychlejší cestu.

Vzdálená odinstalace

Když dnes instalujete aplikaci, tak se vám většinou objeví i nabídka s možností vzdálené instalace na další zařízení. Na těch, kde již aplikace je, se nic nenabízí, ale nejnovější verze Obchodu Play právě toto upravuje.

Jak můžete vidět na prvním snímku níže, tak se u jednotlivých zařízení u konkrétní aplikace nabízí možnost instalace a nově i odinstalace. Zde tedy můžete jednoduše vzdáleně odinstalovat aplikaci z jiného zařízení. Novinka je obsažena ve verzi 47.7.19-31 Obchodu Play, ale zatím není dostupná pro všechny. Google na ní pracuje, případně už ji rovnou testuje.

Google Play Store Remotely uninstall apps with new button 2 scaledjpg 1152x2560x Google Play Store Remotely uninstall apps with new button 3 scaledjpg 1152x2560x

Zdroj: androidauthority

Jak bylo napsáno, nejedná se o novou funkci, spíše o rychlejší cestu. Už nyní můžete jít do správy aplikací v Obchodě Play, ve filtru vybrat jiné zařízení a pak zvolit aplikaci přes zaškrtávání. Následně můžete kliknout na ikonu koše v horním pravém rohu a dojde k odinstalaci.

Zdroj: androidauthority.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Otestovali jsme Google Pixel 10 a Google Pixel 10 Pro

💡ANKETA: Jak důležitá je pro vás tenkost telefonu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat