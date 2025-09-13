Obchod Play trochu zjednoduší vzdálené odinstalování aplikací

Zdroj: Dotekománie
Google začal řešit lepší správu aplikací před nějakým časem. Dnes si už můžete jednoduše nainstalovat ze svého mobilu například aplikaci na svůj tablet, hodinky nebo cokoliv jiného se stejným účtem. Dokonce existuje i možnost vzdálené odinstalace, ale je to trochu složitější způsob. Právě na tom Google pracuje a nabídne rychlejší cestu.
Vzdálená odinstalace
Když dnes instalujete aplikaci, tak se vám většinou objeví i nabídka s možností vzdálené instalace na další zařízení. Na těch, kde již aplikace je, se nic nenabízí, ale nejnovější verze Obchodu Play právě toto upravuje.
Jak můžete vidět na prvním snímku níže, tak se u jednotlivých zařízení u konkrétní aplikace nabízí možnost instalace a nově i odinstalace. Zde tedy můžete jednoduše vzdáleně odinstalovat aplikaci z jiného zařízení. Novinka je obsažena ve verzi 47.7.19-31 Obchodu Play, ale zatím není dostupná pro všechny. Google na ní pracuje, případně už ji rovnou testuje.
Jak bylo napsáno, nejedná se o novou funkci, spíše o rychlejší cestu. Už nyní můžete jít do správy aplikací v Obchodě Play, ve filtru vybrat jiné zařízení a pak zvolit aplikaci přes zaškrtávání. Následně můžete kliknout na ikonu koše v horním pravém rohu a dojde k odinstalaci.
Zdroj: androidauthority.com
