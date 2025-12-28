OPPO A6t Pro: Změny oproti A6 Pro, ale s velkou baterií a odolností IP69

Zdroj: Oppo
Někteří výrobci jsou schopni v rámci jedné série uvést několik podobných modelů, nebo mají podobné názvy. Například dnes zde máme OPPO A6t Pro, který navazuje na OPPO A6 Pro, OPPO A6x 5G a další čtyři modely.
Baterie stále dobrá
Pokud budeme novinku porovnávat s OPPO A6 Pro, tak zde došlo k několika ústupkům. Společnost vyměnila normální AMOLED displej za verzi postavenou na LCD, ale to se dotklo i rozlišení. Nabízí se jen HD+. Obnovovací frekvence je naštěstí 120 Hz a maximální jas dosahuje na hodnotu 1125 nitů, ale globální na 800 nitů.
S výměnou displeje souvisí i přesunutí čtečky otisků prstů na stranu mobilu. Poslední změna se odehrála u procesoru. Místo Mediateku je zde model od Qualcommu, konkrétně Snapdragon 685. Mobil si zachovává podporu maximálně LTE sítí. Dobrou zprávou je, že OPPO A6t Pro má alespoň stále baterii o kapacitě 7000 mAh, byť tedy nabíjení bylo zpomaleno na 45 W.
Fotografická výbava na zadní straně stále obsahuje sestavu 50+2 MPx, jen tedy přední snímač má poloviční rozlišení. Poslední dobrou zachovanou specifikací je odolnost. OPPO A6t Pro má stále certifikaci IP69. Co se týče ceny, není zatím známá, ale novinka zamíří na evropský trh.
Specifikace OPPO A6t Pro
- displej: 6,75 palců, 1570 x 720 pixelů, LCD, 120 Hz, až 1125 nitů
- procesor: Snapdrago 685
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- úložiště: 128 GB UFS 2.2
- Android 15 + ColorOS 15
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- 2 MPx
- přední – 8 MPx
- zadní – 50 MPx
- čtečka otisků prstů na straně
- IP69
- stereo
- LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.0, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
- rozměry: 166,61 x 78,51 x 8,61 mm; 215 gramů
- baterie: 7000 mAh + 45 W
Zdroj: gizmochina.com
