Android dostane satelitní hub v podobě dlaždice

Satelitní připojení se začalo dostávat do mobilů relativně nedávno. Na začátku bylo zacíleno na možnost nouzového kontaktování, ale dnes je technologie trochu dál a nabízí se nejen možnosti jako chatování a volání, ale dokonce zde bude i běžné datové připojení. Ostatně někteří mobilní operátoři si již pohrávají s využitím technologie LTE, díky čemuž nebude nutné upravovat mobily a bude fungovat i u stávajících mobilů. Google nyní na to reaguje další modifikací Androidu.
Hub pro satelitní připojení?
V aktuální verzi systému Android Canary (2512) se podařilo objevit nové možnosti, zatím jen pro vývojáře. Jedna z nich obsahuje možnost přidání dlaždice do panelu rychlého nastavení. Jak můžete vidět níže, hned vedle běžných dlaždic kolem konektivity je k dispozici specifická pro satelitní připojení.
Díky prozkoumávání kódu se dozvídáme, že tato novinka bude více méně založena na informacích od operátora, tedy v případě podpory satelitního připojení u tarifu. Jinak řečeno, tato implementace je trochu jiná než nouzové využití satelitního připojení. Při nedostupnosti, jak je ukázáno výše, se otevře právě obrazovka pro vyzkoušení nouzového připojení.
Zdrojové kódy naznačují, že systém bude rozlišovat samotné NTN (Non-Terrestrial Networks). Bude tedy jasné, jestli bude možné využívat LTE NTN nebo úzkopásmové NTN, které se nehodí pro pokročilé aplikace. Zatím jde v tomto případě ale o první takovou implementaci, takže si musíme počkat, co vlastně Google plánuje.
