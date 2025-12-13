Levný Honor X8d je oficiálně venku

Levný Honor X8d je oficiálně venku2025-12-12T14:43:28+01:00
• 13. 12. 2025#Android #Smartphony

Honor X8d 1200x727x

Společnost Honor v tichosti do prodeje zařazuje mobilní novinku nesoucí název X8d. Zařízení vychází téměř přesně jeden rok od uvedení předchůdce s označením X8c, kterému čínský výrobce v médiích také nevěnoval žádnou pozornost. Tento zástupce by opět neměl překročit hranice segmentu střední třídy. O pozornost si hlavně řekne slušný fotoaparát nebo velká baterie.

Má čím oslovit

Přední stranu zabírá 6,77palcový AMOLED displej s Full HD+ rozlišením, pod kterým běží jen pár týdnů starý procesor Snapdragon 6s 4G Gen 2 od Qualcommu. Paměťové konfigurace jsou dvě, kde 8GB operační paměť RAM kombinují se 128/256GB interním úložištěm. Bateriový článek o velikosti 7 000 mAh potěší technologií rychlého 45W nabíjení.

honor x8d 3jpg 480x500x honor x8d 2jpg 480x500x

Honor X8d | Zdroj: DNS-Shop.kg

Samotná konstrukce splňuje nároky certifikace IP65. Zatímco záda nesou dva objektivy fotoaparátu (108 + 5 MPx), tak vpředu ještě nechybí 16MPx selfie kamerka. Uvnitř sice poběží jejich vlastní platforma MagicOS pod systémem Android, ale informace se rozchází u přesné verze. Dále z výbavy můžeme zmínit technologii NFC a USB-C port zároveň suplující 3,5mm audio jack.

Do volného prodeje se dostanou celkem tři barevné varianty (černá, modrá, stříbrná). Cenovka není zatím upřesněna, ale po vzoru modelu X8c lze u nás očekávat částku okolo 5 490 Kč.

Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com, dns-shop.kg

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Vyplatí se robot za 30 tisíc? Zkušenosti s Roborock Saros 10R

💡ANKETA: Kupujete o Vánocích techniku spíš sobě, nebo ostatním?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Reklama

Satechi
Dotekomanie Premium
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat