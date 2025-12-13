Levný Honor X8d je oficiálně venku

Honor X8d 1200x727x
Společnost Honor v tichosti do prodeje zařazuje mobilní novinku nesoucí název X8d. Zařízení vychází téměř přesně jeden rok od uvedení předchůdce s označením X8c, kterému čínský výrobce v médiích také nevěnoval žádnou pozornost. Tento zástupce by opět neměl překročit hranice segmentu střední třídy. O pozornost si hlavně řekne slušný fotoaparát nebo velká baterie.
Má čím oslovit
Přední stranu zabírá 6,77palcový AMOLED displej s Full HD+ rozlišením, pod kterým běží jen pár týdnů starý procesor Snapdragon 6s 4G Gen 2 od Qualcommu. Paměťové konfigurace jsou dvě, kde 8GB operační paměť RAM kombinují se 128/256GB interním úložištěm. Bateriový článek o velikosti 7 000 mAh potěší technologií rychlého 45W nabíjení.
Samotná konstrukce splňuje nároky certifikace IP65. Zatímco záda nesou dva objektivy fotoaparátu (108 + 5 MPx), tak vpředu ještě nechybí 16MPx selfie kamerka. Uvnitř sice poběží jejich vlastní platforma MagicOS pod systémem Android, ale informace se rozchází u přesné verze. Dále z výbavy můžeme zmínit technologii NFC a USB-C port zároveň suplující 3,5mm audio jack.
Do volného prodeje se dostanou celkem tři barevné varianty (černá, modrá, stříbrná). Cenovka není zatím upřesněna, ale po vzoru modelu X8c lze u nás očekávat částku okolo 5 490 Kč.
