WhatsApp dostává sadu novinek, jedna z nich má pohřbít hlasové schránky

2025-12-12T14:43:37+01:00
13. 12. 2025

Zdroj: Dotekamanie.cz

WhatsApp patří mezi platformy, které dostávají poměrně často aktualizace. Někdy se jednoduše zavedou bez ohlášení, jindy se jimi chlubí přímo. Dnes zde máme druhý případ, ale není se čemu divit. Novinek je trochu více.

První funkce se snaží nahradit hlasové schránky, tedy jestli je v dnešní době někdo používá. Pokud někomu voláte a neodpovídá, aplikace nabízí rychlý způsob zanechání hlasové nebo video zprávy. Jde spíše jen o rychlou zkratku, kdy není potřeba se proklikat k takové možnosti.

597737157 2081102706038977 47223848733842099 n 1920x1080x

Zdroj: WhatsApp

Do samotných hlasových chatů nyní přibývají reakce, tedy během komunikace a bez narušení hlasového chatu. Naopak při samotných skupinových hovorech se nyní zvýrazňuje aktuální mluvčí, což tedy vylepší tak trochu orientaci při větším množství účastníků. Samozřejmě i tato aktualizace obsahuje AI novinky, jako je třeba vylepšená tvorba obrázků, a také je zde nově možnost nechat animovat obrázek, tedy si udělat krátké video z jedné fotky.

Na počítači je naopak v aplikaci nově záložka medií, která obsahuje i dokumenty, odkazy, fotky a videa. Došlo i na úpravu náhledů odkazů, kde nejsou už dlouhé URL adresy, jen zkrácené verze. Vývojáři také přidali nové samolepky ve Stavu a do kanálů byla přidána funkce Otázek.

Zdroj: Tisková zpráva

