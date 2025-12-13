Masivní slevy u iSTYLE: Ceny iPhonů padají o desítky procent, skladem jsou i nejnovější modely KOMERČNÍ ČLÁNEK

Trh s elektronikou zažívá jedno z nejzajímavějších období roku. Přední autorizovaný prodejce iSTYLE spustil agresivní cenovou kampaň, která se netýká jen doprodeje starších modelů, ale zahrnuje i zvýhodnění napříč celým ekosystémem Apple. Zákazníci tak mohou ušetřit až patnáct tisíc korun na jediném zařízení.

Nabídka je tentokrát nezvykle široká. Zahrnuje jak osvědčené modely iPhone 15 a 16 za historicky nejnižší ceny, tak i absolutní technologické novinky v podobě řady iPhone 17 nebo MacBooků s čipy M5. Pro uživatele, kteří s nákupem váhali, je připravena možnost nákupu na splátky s přímou úměrou k ceně zařízení.

Audio: Prémiový zvuk dostupnější než kdy dříve

Kategorie sluchátek AirPods se dočkala zajímavých cenových korekcí. Nejvýraznější slevu lze zaznamenat u modelu AirPods Pro 2, který je ideální volbou pro náročné posluchače vyžadující aktivní potlačení hluku. V nabídce však nechybí ani nejnovější generace základních modelů.

iPhone: Od dostupných modelů po absolutní špičku

Největší cenové zemětřesení se odehrává v sekci telefonů. Loňské modely iPhone 15 a 15 Plus se propadly na cenové dno, přičemž verze s 512GB úložištěm zlevnila o rekordních 44 %. Současně se do prodeje dostává očekávaná řada iPhone 17 a futuristický model iPhone Air.

Mac: Výkon čipů M4 a nástup generace M5

Počítače Mac procházejí generační obměnou. Zatímco modely s čipy M2 a M4 zlevňují o tisíce korun, nároční profesionálové již mohou sáhnout po prvních strojích s čipy M5. Za pozornost stojí především sleva na MacBook Air M2, který se stává nejdostupnějším vstupním bodem do světa macOS.

iPad: Extrémní slevy u modelů Pro

V segmentu tabletů zaujme především dramatický pokles ceny u iPadu Pro s čipem M4. Verze s 11palcovým displejem zlevnila o 15 000 Kč, což představuje jednu z nejvyšších slev v celé nabídce. Pro běžné uživatele je pak atraktivní zlevněný iPad A16 či kompaktní iPad mini.

Apple Watch: Ultra 2 za bezkonkurenční cenu

Zatímco svět netrpělivě sleduje příchod Apple Watch Ultra 3, předchozí generace Ultra 2 se stává hitem díky masivní slevě téměř 36 %. Pro méně náročné uživatele klesla cena Series 10 pod hranici devíti tisíc korun.

Ostatní a dárkové karty

Pokud si nejste jisti výběrem konkrétního zařízení, iSTYLE nabízí možnost zakoupení dárkových karet v různých hodnotách. K dispozici jsou také speciální dárkové balení pro vybrané produkty.

Kompletní nabídku a další akční produkty naleznete přímo na webu prodejce.

