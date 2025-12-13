Trh s elektronikou zažívá jedno z nejzajímavějších období roku. Přední autorizovaný prodejce iSTYLE spustil agresivní cenovou kampaň, která se netýká jen doprodeje starších modelů, ale zahrnuje i zvýhodnění napříč celým ekosystémem Apple. Zákazníci tak mohou ušetřit až patnáct tisíc korun na jediném zařízení.
Nabídka je tentokrát nezvykle široká. Zahrnuje jak osvědčené modely iPhone 15 a 16 za historicky nejnižší ceny, tak i absolutní technologické novinky v podobě řady iPhone 17 nebo MacBooků s čipy M5. Pro uživatele, kteří s nákupem váhali, je připravena možnost nákupu na splátky s přímou úměrou k ceně zařízení.
Audio: Prémiový zvuk dostupnější než kdy dříve
Kategorie sluchátek AirPods se dočkala zajímavých cenových korekcí. Nejvýraznější slevu lze zaznamenat u modelu AirPods Pro 2, který je ideální volbou pro náročné posluchače vyžadující aktivní potlačení hluku. V nabídce však nechybí ani nejnovější generace základních modelů.
- AirPods 4 (-14 %)
- AirPods 4 s ANC (-12 %)
- AirPods Pro 2 (-19 %)
- AirPods Pro 3 (Novinka)
- AirPods Max (-12 %)
iPhone: Od dostupných modelů po absolutní špičku
Největší cenové zemětřesení se odehrává v sekci telefonů. Loňské modely iPhone 15 a 15 Plus se propadly na cenové dno, přičemž verze s 512GB úložištěm zlevnila o rekordních 44 %. Současně se do prodeje dostává očekávaná řada iPhone 17 a futuristický model iPhone Air.
- iPhone 15 512GB (-38 %)
- iPhone 15 Plus 512GB (-44 %)
- iPhone 17 Pro (Novinka)
- iPhone Air (-5 %)
- iPhone 17 (Novinka)
- iPhone 16 Pro Max (-11 %)
- iPhone 16 Pro (-13 %)
- iPhone 16 Plus (-4 %)
- iPhone 16 (-5 %)
- iPhone 16e (-18 %)
- iPhone 15 Plus (-26 %)
- iPhone 15 (-7 %)
Mac: Výkon čipů M4 a nástup generace M5
Počítače Mac procházejí generační obměnou. Zatímco modely s čipy M2 a M4 zlevňují o tisíce korun, nároční profesionálové již mohou sáhnout po prvních strojích s čipy M5. Za pozornost stojí především sleva na MacBook Air M2, který se stává nejdostupnějším vstupním bodem do světa macOS.
- MacBook Air 13″ M2 (-16 %)
- MacBook Air 13″ M4 (-11 %)
- MacBook Air 15″ M4 (-6 %)
- MacBook Pro 14″ M5 (Novinka)
- MacBook Pro 14″ M4 (Novinka)
- MacBook Pro 16″ M4 (Novinka)
- iMac M4 (Novinka)
- Mac mini M4 (-9 %)
- Mac Studio (Novinka)
- Studio Display (Novinka)
iPad: Extrémní slevy u modelů Pro
V segmentu tabletů zaujme především dramatický pokles ceny u iPadu Pro s čipem M4. Verze s 11palcovým displejem zlevnila o 15 000 Kč, což představuje jednu z nejvyšších slev v celé nabídce. Pro běžné uživatele je pak atraktivní zlevněný iPad A16 či kompaktní iPad mini.
- iPad A16 (-7 %)
- iPad mini (-3 %)
- iPad Air M3 (-12 %)
- iPad Pro 11″ M4 (-25 %)
- iPad Pro 13″ M4 (-24 %)
- iPad Pro 11″ M5 (Novinka)
- iPad Pro 13″ M5 (Novinka)
Apple Watch: Ultra 2 za bezkonkurenční cenu
Zatímco svět netrpělivě sleduje příchod Apple Watch Ultra 3, předchozí generace Ultra 2 se stává hitem díky masivní slevě téměř 36 %. Pro méně náročné uživatele klesla cena Series 10 pod hranici devíti tisíc korun.
- Apple Watch Ultra 3 (Novinka)
- Apple Watch Series 11 (Novinka)
- Apple Watch SE 3 (Novinka)
- Apple Watch Ultra 2 (-36 %)
- Apple Watch Series 10 (-33 %)
Ostatní a dárkové karty
Pokud si nejste jisti výběrem konkrétního zařízení, iSTYLE nabízí možnost zakoupení dárkových karet v různých hodnotách. K dispozici jsou také speciální dárkové balení pro vybrané produkty.
- Dárková krabice
- Dárková karta iSTYLE – 500 Kč
- Dárková karta iSTYLE – 1 000 Kč
- Dárková karta iSTYLE – 2 000 Kč
- Dárková karta iSTYLE – 5 000 Kč
Kompletní nabídku a další akční produkty naleznete přímo na webu prodejce.
