Honor X8c v tichosti přichází do Česka, láká hlavně na displej a megapixely

Sem tam nám proklouzne nějaká novinka i na českém trhu, ale naštěstí máme vlastní monitorovací systém, který nás upozorní na mobilní novinky. Právě to se nyní stalo u modelu Honor X8c. Sice tento výrobce uvedl hlavně Honor Magic7 Pro a Honor Magic7 Lite, ale nějak se zapomněl zmínit o Honor X8c.

Slušná novinka

Tento mobil míří do nižší střední třídy, hlavně proto, že má ve výbavě jen LTE podporu, ale to ještě neznamená, že by neměl zajímavé jiné specifikace. Například displej může dosáhnout až na 2800 nitů, přičemž se jedná o AMOLED panel. Něco takového se v této třídě nevidí moc často. Bohužel oficiální stránky neuvádí, jestli je zde i stereo.

Baterie má standardní kapacitu 5000 mAh s podporou 35W nabíjení, což není nějaký zázrak na dnešní dobu, ale bude to zcela dostačovat. Co nás ale překvapilo, je použití 108MPx snímače na zadní straně s optickou stabilizací obrazu. Sekundární snímač slouží pro pořizování ultra širokoúhlých snímků. Na přední straně je použit 50MPx senzor.

Dalším plusem je odolnost, která je garantována certifikací IP64. Není to na ponoření do vody, ale mobil odolá například v dešti. Celkově je Honor X8c mobil střední třídy, ale má některé specifikace lepší než podobné smartphony. I tak je ale lepší zvažovat o investici do 5G mobilu, zejména tehdy, když cenový rozdíl není markantní.

Specifikace Honor X8c

displej: 6,7 palců, 2412 x 1080 pixelů, AMOLED, až 2800 nitů, 120 Hz

procesor: Snapdragon 685

RAM: 6/8 GB

úložiště: 128/256/512 GB

Android 15 + Magic0S 9

Foťáky: zadní – 108 MPx, OIS 5 MPx, ultra širokoúhlý přední – 50 MPx

čtečka otisků prstů

IP64

LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.1, GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, NFC

rozměry: 161,05 x 75,55 x 7,12 mm; 174 gramů

baterie: 5000 mAh + 35W



