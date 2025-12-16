Honor finišuje s e-sport řadou telefonů Win

Honor Win | Zdroj: Gizmochina
Mobilní trh se může pomalu těšit na zcela novou řadu zařízení, která již brzy budou vycházet z dílny společnosti Honor. Úplně prvním zástupcem bude model s příznačným názvem Win, na něhož by měl později navázat přírůstek Win Pro. Celá série zároveň v portfoliu čínského výrobce nahradí řadu GT. Ta od prosince roku 2022 přinesla pouze hrstku zařízení.
Ve jménu e-sportu
Srpnové spekulace kolem Honoru GT 2 začínají s koncem letošního roku dostávat velmi rychlý spád. Nové zaměření série reaguje na neustále rostoucí popularitu e-sportu, a to nejen v Asii. Vydaná pozvánka k tiskové konferenci, která proběhne už v úterý 16. prosince, nese slogan „Výjimečná síla, zrozeni k vítězství“. Ještě předtím došlo k úniku prvních specifikací a fotografií, kde jsou k vidění zajímavé detaily.
Zadní strana letmo připomínající řadu Redmi K90 obsazuje celkem tři objektivy fotoaparátu s údajně hlavním 50MPx snímačem. Dokonce čtvrtý otvor u varianty Pro zabere aktivní ventilátor. Vpředu lze vyhlížet 6,83palcový OLED displej s 1,5K rozlišením, ultrazvukovou čtečkou otisků prstů a kovovým rámečkem dokola.
Verze Pro může získat čip Snapdragon 8 Elite Gen 5, zatímco základní model dostane řešení Snapdragon 8 Elite. Další rozlišení by mohlo nastat u bateriového článku se 100W nabíjením. Verze Pro nabídne 10 000mAh baterii, kdežto základní zástupce požene 8 500mAh článek. Do obchodu zamíří vícero barevných provedení – azurová, bílá, béžová, černá, modrá. Další informace zjistíme v následujících hodinách.
