Vybavte se chytrými technologiemi: Alza Dny přináší výrazné slevy na lokátory i příslušenství pro mobily

16. 12. 2025
• 16. 12. 2025#Příslušenství

Probíhající slevová akce Alza Dny nabízí ideální příležitost pro doplnění technologické výbavy, ať už se chystáte na cesty, sportujete, nebo jen hledáte praktické doplňky pro každodenní fungování. V aktuální nabídce lze nalézt široké spektrum příslušenství od lokátorů přes držáky do auta až po ochranné prvky pro chytré telefony, přičemž ceny u vybraných položek klesly až o 70 %. Níže přinášíme přehled nejzajímavějších kategorií a produktů.

Chytré lokátory

Ztráta klíčů, peněženky, nebo dokonce jízdního kola může být minulostí díky moderním GPS lokátorům. Tato zařízení využívají pokročilé sítě (jako je Apple Find My nebo vlastní GPS moduly) k přesné lokalizaci cenností. V nabídce jsou nyní modely s dlouhou výdrží baterie i specializované verze pro cyklisty.

Držáky na mobily

Bezpečnost a pohodlí při řízení jsou klíčové, a kvalitní držák na mobilní telefon je proto nezbytnou součástí výbavy každého řidiče. Slevy se vztahují na magnetické držáky do ventilace, modely s bezdrátovým nabíjením i specifické držáky pro motocykly a kola. Výběr správného modelu závisí na preferenci uchycení a potřebě nabíjení během jízdy.

Voděodolné obaly na mobil

Pro outdoorové aktivity nebo dovolenou u vody je zásadní ochrana elektroniky před vlhkostí. Voděodolná pouzdra s certifikací IPX8 zaručují, že telefon zůstane v suchu i při úplném ponoření. Mnoho zlevněných modelů navíc disponuje funkcí „floating“, díky které se pouzdro s telefonem nepotopí, ale zůstane plavat na hladině.

Pouzdra na mobil na krk

Tato kategorie kombinuje ochranu s maximální dostupností telefonu. Pouzdra na šňůrku jsou praktickým řešením pro ty, kteří chtějí mít telefon neustále po ruce, aniž by ho museli hledat v kapse či batohu. V akci naleznete jak stylové lanyardy kompatibilní s MagSafe, tak i univerzální vodotěsné varianty.

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

