Probíhající slevová akce Alza Dny nabízí ideální příležitost pro doplnění technologické výbavy, ať už se chystáte na cesty, sportujete, nebo jen hledáte praktické doplňky pro každodenní fungování. V aktuální nabídce lze nalézt široké spektrum příslušenství od lokátorů přes držáky do auta až po ochranné prvky pro chytré telefony, přičemž ceny u vybraných položek klesly až o 70 %. Níže přinášíme přehled nejzajímavějších kategorií a produktů.
Chytré lokátory
Ztráta klíčů, peněženky, nebo dokonce jízdního kola může být minulostí díky moderním GPS lokátorům. Tato zařízení využívají pokročilé sítě (jako je Apple Find My nebo vlastní GPS moduly) k přesné lokalizaci cenností. V nabídce jsou nyní modely s dlouhou výdrží baterie i specializované verze pro cyklisty.
- Invoxia GPS Classic Tracker 3. Gen (-33 %)
- Invoxia GPS Bike Tracker 3. Gen (-25 %)
- Invoxia GPS Mini Tracker 3. Gen (-25 %)
- FIXED Tag Card2 Slim s podporou Find My bezdrátové nabíjení modrý (-25 %)
- AlzaGuard Premium Hero Tag with FindMy modrý (-50 %)
Držáky na mobily
Bezpečnost a pohodlí při řízení jsou klíčové, a kvalitní držák na mobilní telefon je proto nezbytnou součástí výbavy každého řidiče. Slevy se vztahují na magnetické držáky do ventilace, modely s bezdrátovým nabíjením i specifické držáky pro motocykly a kola. Výběr správného modelu závisí na preferenci uchycení a potřebě nabíjení během jízdy.
- Mobile Origin Magnetic Vent Car Holder MO9 with Metal Plate (-48 %)
- AlzaPower Holder FMC200 stříbrný (-60 %)
- AlzaPower WF410 Wireless Car Charger 15W černý (-35 %)
- Swissten Mirror magnetický držák do auta (-33 %)
- SP Connect Charging Module SP ConnectC+ (-38 %)
Voděodolné obaly na mobil
Pro outdoorové aktivity nebo dovolenou u vody je zásadní ochrana elektroniky před vlhkostí. Voděodolná pouzdra s certifikací IPX8 zaručují, že telefon zůstane v suchu i při úplném ponoření. Mnoho zlevněných modelů navíc disponuje funkcí „floating“, díky které se pouzdro s telefonem nepotopí, ale zůstane plavat na hladině.
- FIXED Float Max 7.5″ s kvalitním uzamykacím systémem a certifikací IPX8 černý (-57 %)
- Mobile Origin Waterproof Floating Case 6.5″ Black/Green (-39 %)
- Mobile Origin Waterproof Floating Case with Small Pouch 6.8″ Black/White (-25 %)
- AlzaGuard WaterProof Zipper Shield Case černé (-50 %)
- Mobile Origin Waterproof Floating Case 6.8″ Glitter/White (-25 %)
Pouzdra na mobil na krk
Tato kategorie kombinuje ochranu s maximální dostupností telefonu. Pouzdra na šňůrku jsou praktickým řešením pro ty, kteří chtějí mít telefon neustále po ruce, aniž by ho museli hledat v kapse či batohu. V akci naleznete jak stylové lanyardy kompatibilní s MagSafe, tak i univerzální vodotěsné varianty.
- AlzaGuard Luxe Detach Lanyard Case Compatible with MagSafe pro iPhone Air růžový (-70 %)
- FIXED MagPure s podporou MagSafe pro Apple iPhone 17 Pro Max čirý (-42 %)
- Mobile Origin Waterproof Floating Case 6.5″ Black/Green (-39 %)
- Mobile Origin Waterproof Floating Case with Small Pouch 6.8″ Black/White (-25 %)
- Mobile Origin Waterproof Floating Case 6.8″ White/Black (-25 %)
