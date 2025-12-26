Moderní domácnost se stále více spoléhá na chytrou elektroniku, která šetří čas a usnadňuje každodenní péči o čistotu. Aktuální nabídka v rámci akce „Mega výprodej roku“ na Alza.cz se zaměřuje na široké spektrum robotických i tyčových vysavačů. Zákazníci mohou vybírat z modelů specializovaných na koberce, zvířecí srst či kombinované mopování, a to se slevami dosahujícími až poloviny původní ceny.
Robotické vysavače na zvířecí chlupy
Majitelé domácích mazlíčků často řeší neustálý boj se srstí na podlaze. Robotické vysavače v této kategorii jsou vybaveny speciálními kartáči, které zabraňují namotávání chlupů, a výkonnou filtrací pro zachycení alergenů. Tyto modely nabízejí vysoký sací výkon nezbytný pro důkladné odstranění nečistot po čtyřnohých společnících.
- Dreame L50 Pro Ultra (-35 %)
- SENCOR SRV 7450WH + Garance 60 dní na vrácení peněz (-20 %)
- ETA Falco Smart 2515 90000 (-20 %)
- SENCOR SRV 9020BK (-40 %)
- SENCOR SRV 9085BK (-40 %)
- Další slevy najdete zde
Nízké robotické vysavače
Pro efektivní úklid pod nábytkem, postelemi či sedacími soupravami je klíčová konstrukční výška robota. Nízké profily těchto zařízení umožňují přístup do těžko dostupných míst, kde se běžně hromadí prach. Výběr správného modelu v této kategorii zajistí komplexní pokrytí podlahové plochy bez nutnosti stěhování nábytku.
- SENCOR SRV 4150WH (-20 %)
- Dreame X50 Ultra Black (-40 %)
- Další slevy najdete zde
Robotické vysavače s mopem
Hybridní modely představují univerzální řešení pro tvrdé podlahy, jelikož kombinují suché vysávání s mokrým stíráním. Pokročilé systémy dokáží regulovat průtok vody a některé stanice dokonce automaticky čistí a suší mopovací textilie. Tato technologie výrazně zvyšuje hygienický standard domácnosti a šetří čas potřebný pro ruční vytírání.
- HOOVER HG250HP 011 HG2 Hydro PRO + Garance vrácení peněz (-20 %)
- Dreame Aqua 10 Ultra Track Černý (-25 %)
- Dreame D20 Pro Plus Černý (-20 %)
- ETA Galaxo 4239 90000 + 60 dnů záruka vrácení peněz po registraci (-20 %)
- Dreame L50 Ultra (-40 %)
- Další slevy najdete zde
Robotické vysavače na koberce
Údržba koberců vyžaduje specifický přístup, zejména co se týče sacího výkonu a detekce povrchu. Vysavače v této sekci disponují technologiemi, které při nájezdu na koberec automaticky zvýší výkon na maximum, aby odstranily nečistoty z hloubky vláken. Kvalitní kartáčový systém je zde nezbytností pro efektivní vyčesávání.
- Rowenta RR87C5WH X-Plorer Serie 85 (-20 %)
- Hoover HG5 HYDRO HG530H 011 + Garance vrácení peněz (-20 %)
- ETA Falco Smart 2515 90000 (-20 %)
- SENCOR SRV 9020BK (-40 %)
- SENCOR SRV 9085BK (-40 %)
- Další slevy najdete zde
Vysavače Siguro
Privátní značka Siguro se zaměřuje na poměr ceny a výkonu, přičemž v aktuální akci lze nalézt modely se slevou až 50 %. Nabídka zahrnuje jak pokročilé robotické vysavače s laserovou navigací, tak i praktické tyčové a ruční vysavače pro rychlý úklid. Jedná se o ideální volbu pro uživatele hledající spolehlivou technologii za dostupnou cenu.
- Siguro RV-R800B TURBOVac Navigator Pro AI (-50 %)
- Siguro RV-M300B TURBOVac Navigator (-50 %)
- Siguro RV-M301W TURBOVac Navigator (-50 %)
- Siguro VT-H310W TURBOVac Light BLDC Compact (-40 %)
- Siguro VM-L300DY TURBOVac Dustbuster (-50 %)
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Honor Win mobily mají 10 000 mAh, větráček, i odolnost
Honor Play 10A doplňuje řadu, jde hlavně o cenu
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře