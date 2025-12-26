Mega výprodej na Alze: Robotické vysavače a mopy nyní pořídíte až s 50% slevou KOMERČNÍ ČLÁNEK

26. 12. 2025

Moderní domácnost se stále více spoléhá na chytrou elektroniku, která šetří čas a usnadňuje každodenní péči o čistotu. Aktuální nabídka v rámci akce „Mega výprodej roku“ na Alza.cz se zaměřuje na široké spektrum robotických i tyčových vysavačů. Zákazníci mohou vybírat z modelů specializovaných na koberce, zvířecí srst či kombinované mopování, a to se slevami dosahujícími až poloviny původní ceny.

Robotické vysavače na zvířecí chlupy

Majitelé domácích mazlíčků často řeší neustálý boj se srstí na podlaze. Robotické vysavače v této kategorii jsou vybaveny speciálními kartáči, které zabraňují namotávání chlupů, a výkonnou filtrací pro zachycení alergenů. Tyto modely nabízejí vysoký sací výkon nezbytný pro důkladné odstranění nečistot po čtyřnohých společnících.

Nízké robotické vysavače

Pro efektivní úklid pod nábytkem, postelemi či sedacími soupravami je klíčová konstrukční výška robota. Nízké profily těchto zařízení umožňují přístup do těžko dostupných míst, kde se běžně hromadí prach. Výběr správného modelu v této kategorii zajistí komplexní pokrytí podlahové plochy bez nutnosti stěhování nábytku.

Robotické vysavače s mopem

Hybridní modely představují univerzální řešení pro tvrdé podlahy, jelikož kombinují suché vysávání s mokrým stíráním. Pokročilé systémy dokáží regulovat průtok vody a některé stanice dokonce automaticky čistí a suší mopovací textilie. Tato technologie výrazně zvyšuje hygienický standard domácnosti a šetří čas potřebný pro ruční vytírání.

Robotické vysavače na koberce

Údržba koberců vyžaduje specifický přístup, zejména co se týče sacího výkonu a detekce povrchu. Vysavače v této sekci disponují technologiemi, které při nájezdu na koberec automaticky zvýší výkon na maximum, aby odstranily nečistoty z hloubky vláken. Kvalitní kartáčový systém je zde nezbytností pro efektivní vyčesávání.

Vysavače Siguro

Privátní značka Siguro se zaměřuje na poměr ceny a výkonu, přičemž v aktuální akci lze nalézt modely se slevou až 50 %. Nabídka zahrnuje jak pokročilé robotické vysavače s laserovou navigací, tak i praktické tyčové a ruční vysavače pro rychlý úklid. Jedná se o ideální volbu pro uživatele hledající spolehlivou technologii za dostupnou cenu.

