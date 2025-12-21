Jak fotí Honor Magic8 Pro v Číně? Navšítivili jsme Shezhen a Xi’an

Honor nedávno představil nové modely řady Magic8. My jsme měli možnost exkluzivně v předstihu vyzkoušet, jak fotí jeho nový top model Honor Magic8 Pro, a to rovnou v jeho domovské krajině.
Vyzkoušeli jsme nový nejlepší Honor – Magic8 Pro, jaké jsou naše první dojmy?
Fotoaparát Honor Magic8 Pro
Výsledné snímky zatím necháme bez komentáře, ty si ponecháme až do recenze, kterou připravujeme na leden. Zmíním jen pár technických novinek. Periskopický teleobjektiv dostal do vínku nový 200Mpx senzor Samsung HP9 a především tu máme větší optické přiblížení. Vloni měl „jen“ trojnásobné, letos tu je 3,7násobné s ohniskem 85mm. Výrobce slibuje lepší fotky především v noci díky Ultra Night Engine. Zapojena může být také umělá inteligence.
Město Shezhen (česky Šen-čen)
Níže můžete vidět nejvyšší budovu v Shenzhenu, pátou nejvyšší na světě, Ping An Finance Centre.
Město Xi’an (česky Si-an)
Městečko Xi’an se nachází zhruba uprostřed Číny a není to jen tak nějaké malé město. Počet obyvatel je necelých 13 milionů. My jsme navštívili trhy v centru a také historickou pamatátku UNESCO a to Terakotovou armádu. To jsou sochy z třetího stolení před naším letopočtem a je jich opravdu hodně. Každá je přitom unikátní.
Kromě Xiaomi aut jsme narazili také na českou stopu.
Navštívili jsme také jedno tradiční představení.
Na recenzi se můžete těšit již v lednu.
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře