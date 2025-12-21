Jak fotí Honor Magic8 Pro v Číně? Navšítivili jsme Shezhen a Xi’an

• 21. 12. 2025#Android

Honor nedávno představil nové modely řady Magic8. My jsme měli možnost exkluzivně v předstihu vyzkoušet, jak fotí jeho nový top model Honor Magic8 Pro, a to rovnou v jeho domovské krajině.

Vyzkoušeli jsme nový nejlepší Honor – Magic8 Pro, jaké jsou naše první dojmy?

Fotoaparát Honor Magic8 Pro

Výsledné snímky zatím necháme bez komentáře, ty si ponecháme až do recenze, kterou připravujeme na leden. Zmíním jen pár technických novinek. Periskopický teleobjektiv dostal do vínku nový 200Mpx senzor Samsung HP9 a především tu máme větší optické přiblížení. Vloni měl „jen“ trojnásobné, letos tu je 3,7násobné s ohniskem 85mm. Výrobce slibuje lepší fotky především v noci díky Ultra Night Engine. Zapojena může být také umělá inteligence.

Město Shezhen (česky Šen-čen)

IMG 20251124 091113 3072x4080x IMG 20251124 091054 3072x4096x

Teleobjektiv a hlavní snímač; zdroj: Dotekománie

IMG 20251125 180651 3072x4096x IMG 20251125 180700 3072x4096x

Hlavní snímač; zdroj: Dotekománie

IMG 20251125 190014 3072x4096x IMG 20251125 190018 3072x4096x

IMG 20251125 203918 3024x4032x IMG 20251125 203915 3072x4096x

Ultra širokoúhlý vs. hlavní snímač; zdroj: Dotekománie

IMG 20251126 204654 3072x4096x IMG 20251126 204657 3072x4096x

IMG 20251125 180807 4096x3072x IMG 20251124 091346 4096x3072x

Hlavní snímač; zdroj: Dotekománie

IMG 20251126 135000 4096x3072x IMG 20251126 134922 4096x3072x

Elektro auta; zdroj: Dotekománie

IMG 20251126 134448 4096x3072x IMG 20251126 134451 4032x3024x

IMG 20251126 103237 4080x3072x IMG 20251126 103220 4080x3072x

IMG 20251125 194822 4096x3072x IMG 20251126 124853 4096x3072x

Stále Shezhen a jídlo; zdroj: Dotekománie

Níže můžete vidět nejvyšší budovu v Shenzhenu, pátou nejvyšší na světě, Ping An Finance Centre.

IMG 20251125 161635 4032x3024x IMG 20251125 161633 4032x3024x

IMG 20251125 161644 4080x3072x IMG 20251125 161645 4080x3072x

IMG 20251125 171620 4096x3072x IMG 20251125 171639 4096x3072x

IMG 20251125 171642 4080x3072x IMG 20251125 171645 4080x3072x

Různé úrovně přiblížení; zdroj: Dotekománie

Byli jsme také v sídle Honoru.

IMG 20251124 193547 4032x3024x IMG 20251124 193606 4096x3072x

Město Xi’an (česky Si-an)

Městečko Xi’an se nachází zhruba uprostřed Číny a není to jen tak nějaké malé město. Počet obyvatel je necelých 13 milionů. My jsme navštívili trhy v centru a také historickou pamatátku UNESCO a to Terakotovou armádu. To jsou sochy z třetího stolení před naším letopočtem a je jich opravdu hodně. Každá je přitom unikátní.

IMG 20251128 115256 4096x3072x IMG 20251128 115259 4096x3072x

IMG 20251128 115302 4080x3072x IMG 20251128 115309 4080x3072x

IMG 20251128 120930 4096x3072x IMG 20251128 120925 4096x3072x

IMG 20251128 124400 4080x3072x IMG 20251128 124353 4080x3072x

IMG 20251128 131617 3072x4096x IMG 20251128 131644 3072x4096x

IMG 20251128 120720 4032x3024x IMG 20251128 120000 1 4096x3072x

IMG 20251127 154735 4096x3072x IMG 20251127 154738 4096x3072x

IMG 20251127 154740 4080x3072x IMG 20251127 154743 ENHANCE002 COVER 4080x3072x

Kromě Xiaomi aut jsme narazili také na českou stopu.

IMG 20251127 092808 4080x3072x IMG 20251128 142151 4080x3072x

IMG 20251128 105859 4096x3072x IMG 20251128 105355 4096x3072x

IMG 20251128 103557 4096x3072x IMG 20251127 172950 4096x3072x

Navštívili jsme také jedno tradiční představení.

IMG 20251127 182026 4032x3024x IMG 20251127 182033 4096x3072x

IMG 20251127 182039 4080x3072x IMG 20251127 182044 4080x3072x

IMG 20251127 183837 4096x3072x IMG 20251127 190508 4080x3072x

IMG 20251127 192334 4080x3072x IMG 20251127 183349 4096x3072x

Na recenzi se můžete těšit již v lednu.

Miroslav Růžička

Senior Editor zaměřující se primárně na recenze, tvorbu obsahu na sociální sítě a náš podcast PZL. Nadšenec do moderních technologií, který na našem webu působí již od roku 2013. Mobilní telefony ho ale zajímají již od dětství.

