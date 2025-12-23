Honoru uniká našlapaná novinka Magic 8 RSR

Honor Magic 7 RSR | Zdroj: Honor
Konec tohoto roku bude opět patřit výsledku spolupráce mezi značkami Honor a Porsche. Stejně jako vloni, tak i letos v období Vánoc poznáme model s názvem Magic 8 RSR. Aktuální únik odhaluje první klíčové prvky ze seznamu výbavy, které telefon jednoznačně postaví na vrchol nabídky. Zájemce by měl oslovit nejen kvalitní displej nebo výkonný hardware.
Jen to nejlepší
Honor Magic 8 RSR se na veřejnosti ukáže asi s 6,71palcovým LTPO OLED displejem, u kterého nasadí Full HD+ rozlišení a ještě dovnitř integrují 3D snímač otisků prstů v ultrazvukové podobě. Hlavní výkon zajistí čipová sada Snapdragon 8 Elite Gen 5 z dílny Qualcommu. Nejvyšší konfigurace nejspíš nabídne 24GB operační paměť RAM vedle 1TB interního úložiště.
Bateriový článek o velikosti 7 200 mAh bude podporovat technologii rychlého 120W nabíjení. Navíc nemá chybět ani bezdrátové řešení. U samotné konstrukce můžeme vyhlížet certifikaci odolnosti IP69K a minimálně dvě barevné varianty (břidlicově šedá, měsíční kámen). Uživatelským prostředím by mohl doprovázet operační systém Android 16 pod rozhraním MagicOS 10.
Zařízení převezme převážnou většinu specifikací od zástupce Magic8 Pro, což se vlastně již stalo u předchozí generace. K představení pravděpodobně dojde do jednoho měsíce, kdy zároveň čínský výrobce do nejnovější řady Magic 8 přinese další dva neočekávané přírůstky s přívlastkem 8S a 8 Air.
Zdroj: gizmochina.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Nadělte si neomezená data a televizi téměř zdarma. Tarif bez závazků vyjde pod 400 Kč
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře