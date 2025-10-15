Honor představil Magic8 a Magic8 Pro, nešetřilo se na foťácích, bateriích a výkonu

Nějakou dobu Honor lákal na představení svých nejnovějších top modelů Magic8 a Magic8 Pro. Nyní jsme se dočkali a na světlo světa se dostávají velmi dobře vybavené mobily.

Honor Magic8 a Honor Magic8 Pro

Jak byste asi čekali, obě novinky mají nejnovější procesor, tedy Snapdragon 8 Elite Gen 5. Displeje mají opět vysoké rozlišení a také vysoký jas, až 6000 nitů. Nechybí variabilní obnovovací frekvence. Na první pohled jsou si mobily skoro stejné, mají i dedikované tlačítko pro ovládání foťáku, stejně jako iPhony. Nechybí vysoká odolnost vůči vodě, rychlé nabíjení, a to i to bezdrátové.

Honor Magic8; Zdroj: Honor

Právě baterie jsou u těchto novinek zajímavé, jelikož Magic8 má rovnou 7000mAh kapacitu, Magic8 Pro se může pyšnit hodnotou 7200 mAh. I tak je tloušťka obou mobilů kolem 8 mm. Kromě velikosti mobilů si jde všimnout přední strany, tedy spíše výřezu pro přední foťák. Jen Magic8 Pro má k dispozici pokročilejší senzory, respektive je zde 3D snímač pro rozpoznání obličeje.

Honor Magic8 Pro; Zdroj: Honor

Po fotografické stránce nabízí podobnou výbavu, kde se rozhodně nešetřilo na megapixelech, ale Magic8 Pro má navíc vyšší rozlišení u periskopického senzoru, rovnou 200 MPx. Vypadá to tedy, že Magic8 a Magic8 Pro se budou pokoušet o co nejvyšší umístění v kategorii fotomobilů.

Magic8 a Magic8 Pro jsou oficiálně uvedeny pro čínský trh. Jak známe Honor, budeme si muset nějakou chvíli počkat, než se aspoň jeden z těchto kousků dostane na český trh. Možná dojde i na změnu specifikací, ale to zatím nevíme jistě. Minimálně nenabídnou satelitní komunikaci jako tyto čínské modely. Magic8 začíná u základního modelu na cca 13 200 Kč, Magic8 Pro pak na cca 16 700 Kč. Ceny jsou bez daně a poplatků.

Specifikace Honor Magic8

  • displej: 6,58 palců, 1256 x 2760 pixelů (1.5K), 1-120Hz, LTPO, OLED, HDR10+, až 6000 nitů, Rhino Glass
  • procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • 12/16 GB LPDDR5X RAM
  • úložiště: 256/512 GB nebo 1TB UFS 4.0
  • Dual SIM
  • Android 16 + Magic UI 10.0
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, f/1.9, OIS
      • 50 MPx, 122° + 2,5cm makro
      • 64 MPx, f/2.5, 3X optický zoom, OIS
    • přední – 50 MPx
  • IP68 + IP69 + IP69K
  • ultrasonická čtečka otisků prstů
  • stereo + DTS:X Ultra
  • 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11be (2.4GHz/5GHz) 2×2 MIMO, Bluetooth 6.0, eidou (B1I+B1C+B2a+B2b quad-band), GPS (L1+L5 dual-band), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b triple-band), QZSS (L1+L5 dual-band), NavIC (L1+L5 dual-band), A-GNSS, USB Type-C 2.0, NFC
  • rozměry: 157,12 × 74,03 × 7,95 mm; 205 gramů
  • baterie: 7000 mAh + 90W USB C, 80W bezdrátově

Specifikace Honor Magic8 Pro

  • displej: 6,71 palců, 1256 x 2808 pixelů (1.5K), 1-120Hz, LTPO, OLED, HDR10+, až 6000 nitů, Rhino Glass
  • procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • 12/16 GB LPDDR5X RAM
  • úložiště: 256/512 GB nebo 1TB UFS 4.0
  • Dual SIM
  • Android 16 + Magic UI 10.0
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, f/1.6, OIS
      • 50 MPx, 122° + 2,5cm makro
      • 200 MPx, f/2.5, 3,7X optický zoom, OIS
    • přední – 50 MPx
  • IP68 + IP69 + IP69K
  • ultrasonická čtečka otisků prstů
  • stereo + DTS:X Ultra
  • 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11be (2.4GHz/5GHz) 2×2 MIMO, Bluetooth 6.0, eidou (B1I+B1C+B2a+B2b quad-band), GPS (L1+L5 dual-band), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b triple-band), QZSS (L1+L5 dual-band), NavIC (L1+L5 dual-band), A-GNSS, USB Type-C 2.0, NFC
  • rozměry: 161,15 × 75 × 8,4 mm; 213 gramů
  • baterie: 7200 mAh + 90W USB C, 80W bezdrátově

Zdroj: fonearena.com

