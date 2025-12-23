Do obchodu dorazil neoznámený zástupce Reno15 FS od Oppo

Oppo Reno15 FS 5G | Zdroj: Epto
Produktová řada Reno15 od společnosti Oppo se nečekaně rozšiřuje o zástupce s názvem Reno15 FS 5G. Telefon do dnešní doby nebyl předmětem jediného úniku. To změnil až italský online prodejce Epto, který jej zařadil do nabídky. Čínský výrobce rovněž nevydal žádnou zprávu, takže zařízení vypustí spíše jen v tichosti.
Lepší průměr
Model Reno15 FS 5G disponuje 6,57palcovým AMOLED displejem s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Sestava uvnitř je složena z čipové sady Snapdragon 6 Gen 1 od Qualcommu a 8GB operační paměti RAM. Uživatelská data pobere 512GB interní úložiště včetně možnosti rozšíření pomocí paměťové microSD karty (max. 2 TB).
Zatímco vpředu ještě naleznete 50MPx selfie kamerku, tak zadní strana nese celkem tři objektivy fotoaparátu (50 + 8 + 2 MPx). Článek baterie s kapacitou 6 500 mAh podporuje technologii rychlého 80W nabíjení přes USB-C port. Mezi ostatními prvky výbavy najdete technologii NFC, certifikaci odolnosti IP68 a čtečku otisků prstů.
O stránku softwaru se stará operační systém Android 16 s nadstavbou ColorOS 16. Prodejní cena byla nastavena na poměrně odvážných 460 euro (tj. cca 11 197 Kč) a vybírat lze ze dvou barevných variant (Twilight Black, Aurora Blue).
