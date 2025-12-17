Adobe nástroje zdarma v ChatGPT: Photoshop, Express i Acrobat přímo v chatu

• 17. 12. 2025#Aplikace #iOS

Zdroj: Dotekomanie

Adobe oznámilo zásadní novinku: jeho tři klíčové nástroje – Photoshop, Express a Acrobat – jsou nyní dostupné zdarma přímo v ChatGPT. Uživatelé tak mohou upravovat fotografie, vytvářet animace i pracovat s PDF dokumenty bez opuštění chatu.

ChatGPT jako nové prostředí pro kreativní práci s Adobe nástroji

Uživatelé ChatGPT nyní mohou zadávat běžné jazykové příkazy k úpravám obrázků, návrhům designů nebo manipulaci s PDF soubory – a všechny úpravy probíhají v reálném čase za pomoci Adobe nástrojů integrovaných přímo do prostředí chatu. Adobe tímto krokem přináší výkonné profesionální nástroje i těm, kteří s nimi běžně nepracují, a zároveň zjednodušuje běžné úkony i pro pokročilé uživatele.

Podle Elyho Greenfielda, technologického ředitele divize digitálních médií v Adobe, jde o logický krok. Adobe podle něj staví na investicích do AI asistentů a chce oslovit uživatele tam, kde už pracují – tedy právě v ChatGPT.

Photoshop v ChatGPT: Úpravy obrázků hlasem i textem

Díky integraci Photoshopu mohou uživatelé nahrát obrázek a jednoduše zadat příkaz jako například „Uprav úroveň jasu“, a nástroj ihned upraví fotografii přímo v rámci ChatGPT. Pokud výsledek nevyhovuje, lze jej dále dolaďovat pomocí interaktivních posuvníků pro jas, kontrast či expozici.

Photoshop v ChatGPT dokáže rozpoznat jednotlivé prvky na obrázku, a to i bez přesného určení v příkazu. Můžete například napsat „Přidej efekt uhlové kresby na celý obrázek, kromě psa v rohu“, a nástroj provede úpravu s překvapivou přesností.

chatgpt photoshop 1500x750x

Zdroj: 9to5mac

Lze také žádat o konkrétní efekty jako glitch, glow, tritone, dither nebo motion blur. Pokud si nejste jisti, co zvolit, můžete napsat „Přidej efekty“ a zobrazí se několik vizuálních návrhů k výběru.

Po dokončení lze kliknout na „Otevřít v Photoshopu“, což vás přesměruje do webové verze aplikace s plně zachovanými úpravami.

Adobe Express: Karty, animace i osobní přání

Uživatelé mohou ChatGPT požádat například o návrh narozeninové karty ve stylu „Navrhni narozeninovou kartu pro neteř, která má ráda vesmír, roboty a fialovou barvu.“ Adobe Express vygeneruje několik designových variant na základě profesionální knihovny šablon.

chatgpt express 2 1500x844x

Zdroj: 9to5mac

Na vybraném návrhu lze provádět úpravy, například „Zvětši robota a změň fialovou na tmavě červenou“. Po finálním doladění můžete požádat i o animaci, například s příkazem „Animuj tento design s efektem vyskakování“. I zde je možné projekt otevřít v plně editovatelné webové verzi Adobe Express, kde lze upravovat vrstvy, přidávat texty a doladit detaily.

Acrobat v ChatGPT: práce s PDF nikdy nebyla snazší

S touto integrací mohou uživatelé nahrát PDF dokumenty a upravovat je podobně jako v plné verzi Adobe Acrobat. Text lze formátovat, mazat nebo doplňovat. Lze také spojovat vícero PDF dokumentů pomocí drag-and-drop rozhraní, měnit pořadí, komprimovat obsah nebo exportovat nové verze.

chatgpt acrobat 2 0bb1f7 1500x844x

Zdroj: 9to5mac

ChatGPT s Acrobatem zvládne i složitější úkoly, například extrakci dat, rozdělení dokumentu, úpravy grafiky nebo export čisté textové verze.

Kdy a kde je funkce dostupná?

Všechny nové funkce jsou zdarma dostupné pro všechny uživatele ChatGPT – celosvětově více než 800 milionů aktivních uživatelů. Adobe uvádí, že integrace je k dispozici na desktopu, webu a iOS, přičemž Adobe Express je již dostupný i pro Android, zatímco Photoshop a Acrobat pro Android přijdou později. Společnost zároveň dodává, že tato integrace je teprve začátek, a že v následujících týdnech plánuje přidávat další funkce a vylepšení.

Zdroj: 9to5mac.com

