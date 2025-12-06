Google Fotky dostanou nový nástroj na úpravu obličejů

#Android

Zdroj: Dotekomanie

Aplikace Google Fotky již nyní obsahuje dost nástrojů na základní vylepšení fotek, případně manipulaci s nimi. Zatím tedy čekáme na nový editor, který je poháněný Gemini a umožňuje editaci jen za pomocí běžných textových příkazů, díky čemuž odpadne upravování přes několik funkcí. Mezitím ale vývojáři pracují na novince, která je zacílená na tváře.

Úprava obličejů

Zdrojové kódy aplikace Fotky již před nějakou dobou obsahovaly části nasvědčující nové funkcionalitě a nyní došlo k posunu. Dokonce se redakci Android Authority podařilo aktivovat částečně novinku, díky čemuž se můžeme podívat na samotnou funkcionalitu.

V první řadě se dozvídáme, že funkce na úpravu obličejů nebude nativní v aplikaci. Bude potřeba stáhnout dodatečný zásuvný modul o velikosti 16 MB. Po instalaci se nabízí funkce jako vyhlazení, úpravy kolem očí, obočí, rohovky a také změny kolem zubů a rtů. Každý prvek má svůj posuvník, takže se dá nastavovat intenzita.

Google Photos Touch Up 1 481w 1080hjpeg 481x1080x Google Photos Touch Up 2 481w 1080hjpeg 481x1080x Google Photos Touch Up 3 1000w 2244hjpeg 1000x2244x

Zdroj: androidauthority

Funkce dokonce je dostupná i u snímků s větším počtem lidí, přičemž každé tváři můžete udělat samostatné úpravy. Google zde evidentně používá AI, ale to je celkem pochopitelné. Novinka zatím není k dispozici, ale je možné, že ji zavede co nevidět. Netušíme, jestli bude limitovaná jen na některé země, nebo ji tentokrát pustí do světa pro všechny.

Zdroj: androidauthority.com

