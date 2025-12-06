Populární nákupní akce Alza Dny je opět v plném proudu. Tento formát slevové události je specifický tím, že finální cenu produktů určují speciální slevové kódy, které zákazník uplatní přímo v košíku. Aktuální nabídka cílí na široké spektrum kategorií, přičemž nejvýraznější cenové poklesy, dosahující v některých případech až poloviny původní ceny, lze nalézt v sekci vybavení do domácnosti a kuchyně.
Pro ty, kteří plánují modernizaci svého bytu či domu, se jedná o ideální příležitost. Níže přinášíme přehled kategorií, kde se slevy pohybují v nejzajímavějších číslech, spolu s tipy na konkrétní produkty, které se v akci vyplatí sledovat.
Velké spotřebiče za nižší ceny
Investice do velkých domácích spotřebičů bývá v rodinném rozpočtu zpravidla nejcitelnější. V rámci aktuálních Alza Dnů lze však na lednice, pračky či sušičky uplatnit slevové kódy, které srazí cenu až o 35 %. To u prémiových modelů může znamenat úsporu v řádu tisíců korun. Akce se vztahuje na širokou škálu značek, od úsporných modelů až po chytré spotřebiče ovladatelné telefonem.
- Siguro Microwave & Airfry Guru 3in1 D110B (-25 %)
- Siguro WC-G282B Wine Cellar (-20 %)
- Siguro SV-R850B Tenderino WiFi/BT (-35 %)
- Siguro IC-G180B Smart Cook Pro Solo (-30 %)
- Siguro IM-D420B Ice Gem Black&Grey (-30 %)
- Další slevy najdete zde
Domácí a osobní péče
Druhá kategorie, která si zaslouží pozornost, zahrnuje malé domácí pomocníky a produkty pro osobní péči. I zde se slevové hladiny pohybují až na úrovni 35 %. Do této sekce spadají například robotické vysavače, kávovary, ale i fény či elektrické kartáčky. Je to vhodný moment pro nákup technologií, které šetří čas při úklidu nebo zpříjemňují každodenní rutinu.
- Siguro TURBOVac Star Pro Max Plus BLDC VT-P780L (-30 %)
- Siguro Pure Sonic B430B (-20 %)
- Siguro Darwin D770Y (-20 %)
- Siguro Smooth Flow S680Y (-35 %)
- Siguro Grizzled Skipper F401B (-20 %)
- Home CM-C350B Crepe Chef (-35 %)
- Další slevy najdete zde
Kuchyňské a domácí potřeby s maximální slevou
Nejvýraznější procentuální zvýhodnění nabízí kategorie kuchyňských a domácích potřeb. Zde se slevy šplhají až na 50 %. Nejedná se přitom jen o elektrospotřebiče, ale i o klasické vybavení, jako jsou sady hrnců, pánve, nože nebo organizéry do domácnosti. Poloviční ceny umožňují kompletní obměnu kuchyňského arzenálu za zlomek standardní ceny.
- Siguro Aroma Glow WiFi R650DW (-20 %)
- Siguro Odpadkový koš Smart2Sort černý, 2 nádoby na tříděný odpad, 2 x 20 l (-20 %)
- Siguro RC-LS500 Low Sugar Rice Master Digital, ILAG (-30 %)
- Siguro IC-B150 Smart Cook Mini (-40 %)
- Siguro Reindeer Hot & Cool R450B WiFi (-25 %)
- Siguro SC-F840B Coffee Gourmet (-20 %)
- Siguro RC-R901W Rice Master Digital s napařovákem (-50 %)
- Další slevy najdete zde
Kompletní nabídku a konkrétní slevové kódy naleznou zájemci přímo na webu prodejce.
