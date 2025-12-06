Alza Dny přináší slevy až 50 %. Přinášíme tipy na výhodný upgrade domácnosti KOMERČNÍ ČLÁNEK

6. 12. 2025

Populární nákupní akce Alza Dny je opět v plném proudu. Tento formát slevové události je specifický tím, že finální cenu produktů určují speciální slevové kódy, které zákazník uplatní přímo v košíku. Aktuální nabídka cílí na široké spektrum kategorií, přičemž nejvýraznější cenové poklesy, dosahující v některých případech až poloviny původní ceny, lze nalézt v sekci vybavení do domácnosti a kuchyně.

Pro ty, kteří plánují modernizaci svého bytu či domu, se jedná o ideální příležitost. Níže přinášíme přehled kategorií, kde se slevy pohybují v nejzajímavějších číslech, spolu s tipy na konkrétní produkty, které se v akci vyplatí sledovat.

Velké spotřebiče za nižší ceny

Investice do velkých domácích spotřebičů bývá v rodinném rozpočtu zpravidla nejcitelnější. V rámci aktuálních Alza Dnů lze však na lednice, pračky či sušičky uplatnit slevové kódy, které srazí cenu až o 35 %. To u prémiových modelů může znamenat úsporu v řádu tisíců korun. Akce se vztahuje na širokou škálu značek, od úsporných modelů až po chytré spotřebiče ovladatelné telefonem.

Domácí a osobní péče

Druhá kategorie, která si zaslouží pozornost, zahrnuje malé domácí pomocníky a produkty pro osobní péči. I zde se slevové hladiny pohybují až na úrovni 35 %. Do této sekce spadají například robotické vysavače, kávovary, ale i fény či elektrické kartáčky. Je to vhodný moment pro nákup technologií, které šetří čas při úklidu nebo zpříjemňují každodenní rutinu.

Kuchyňské a domácí potřeby s maximální slevou

Nejvýraznější procentuální zvýhodnění nabízí kategorie kuchyňských a domácích potřeb. Zde se slevy šplhají až na 50 %. Nejedná se přitom jen o elektrospotřebiče, ale i o klasické vybavení, jako jsou sady hrnců, pánve, nože nebo organizéry do domácnosti. Poloviční ceny umožňují kompletní obměnu kuchyňského arzenálu za zlomek standardní ceny.

Kompletní nabídku a konkrétní slevové kódy naleznou zájemci přímo na webu prodejce.

Kompletní nabídka Alza Dny

Motorola Edge 70 drtí iPhone Air: Nálož v balení jako bonus

