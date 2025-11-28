Gemini na mobilu dostane Circle to Search

2025-11-28T13:33:22+01:00
• 28. 11. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Google

Google představil poměrně silný a více méně jednoduchý nástroj, který nese označení Circle to Search. Ve své podstatě jej stačí vyvolat podržením spodní hrany uprostřed, následně prstem zakroužkujete jakoukoliv oblast na displeji. Ta se použije pro vyhledávání, případně se udělá analýza, díky které se nabídne vybrání textu, překlad a další funkce. Asi bylo jen otázkou času, než dojde na spojení s Gemini.

Gemini a Circle to Search

Právě Gemini má na mobilu podobnou funkcionalitu, ale zatím jde s asistentem sdílet jen celou obrazovku, nikoliv jen nějakou menší část bez toho, aniž byste museli udělat snímek obrazovky. To by se mělo v dohledné době změnit, jak je vidět na ukázce níže. Bude stačit vyvolat Gemini a následně jen prstem něco zakroužkovat na displeji.

Daná výseč se přenese do Gemini. Následně s ní můžete pracovat, například s pomocí Banana, tedy pokročilého grafického nástroje od Googlu nebo dělat jiné analýzy.

Zatím je novinka v testování, ale mohla by to být předzvěst budoucího konce samostatné funkce Circle to Search. Ta by se mohla stát součástí Gemini, což by mohlo uvolnit právě prostor pro aktivování. Možná by podržením spodní hrany na mobilu mohlo spíše spouštět Gemini než tuto speciální funkci. Musíme si ale počkat na vyjádření Googlu kolem budoucnosti.

Zdroj: androidauthority.com

