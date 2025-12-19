Gemini Live přichází o pauzu, nově se nabízí jiná funkce

Zdroj: Google
Gemini Live přišel nejen na český trh relativně nedávno, ale hlavní výhodou je, že umí kompletně česky, tedy i rozumí. Postupně se z této funkce stává čím dál lepší nástroj, jelikož Google napojuje nejrůznější rozšíření a aplikace. Při konverzaci si tak můžete cokoliv nechat vložit do kalendáře nebo do poznámek. Nyní zde máme na první pohled drobnou změnu, ale samotnou funkcionalitu to rozšiřuje poměrně hodně.
Pauza místo pozastavení
Když spustíte Gemini Live, nabízí se velmi jednoduchá obrazovka, která tak trochu plýtvá místem. Relativně prázdný prostor je spíše určen pro spuštění sdílení obrazu, ale tomu se dnes ani moc věnovat nebudeme. Hned vedle tlačítka pro ukončení se do této chvíle nabízela možnost pozastavení konverzace, což ve své podstatě uspalo Gemini Live.
Nově se zde ale nabízí vypnutí mikrofonu, aby Gemini Live neposlouchalo, pokud nechcete. Na první pohled se jedná jen o drobnost, ale pokud jste chtěli například v kolektivu poslouchat reakci Gemini Live, museli všichni mlčet, jelikož systém mohl reagovat na jakoukoliv poznámku. Nyní díky vypnutí mikrofonu může pokračovat, přičemž nebude poslouchat a reagovat na případné poznámky. I díky tomu nemusíte mít kompletně tiché prostředí.
Celé rozhraní nyní více vypadá jako běžný telefonní hovor s osobním asistentem. Ostatně má i svůj vlastní ukazatel v notifikační liště, podobně jako běžný telefonní hovor.
