Google vylepšuje třídění e-mailů, Gmail přinese nové složky pro faktury a cestování
2025-10-21T09:00:19+02:00
• 21. 10. 2025#Aplikace

Pro většinu uživatelů je osobní Gmail neřízený chaos – tisíce nepřečtených zpráv, reklamních e-mailů a newsletterů, ze kterých jste se nikdy neodhlásili. Google však nadále pracuje na způsobech, jak vnést do nepořádku větší řád. Podle nejnovějších informací testuje Gmail dvě nové chytré složky: Bills (Faktury) a Travel (Cestování).

Dva nové štítky pro Gmail ve vývoji

Novinku odhalil web Android Authority v nejnovější verzi aplikace Gmail – konkrétně v sestavení 2025.10.06.815599742.Release. Ve zdrojovém kódu aplikace se objevily nové štítky:

<string name=“label_name_bills“>Bills</string>
<string name=“label_name_travel“>Travel</string>

Zatím nejsou aktivní, ale jejich přítomnost v kódu naznačuje, že Google na jejich zavedení aktivně pracuje.

Gmail

Jak bude Gmail rozlišovat faktury od běžných nákupů?

Zatímco Gmail už dnes umí automaticky třídit e-maily do kategorií jako Nákupy, Sociální sítě, Reklamy nebo Aktualizace, nová složka Bills by mohla představovat výrazné zlepšení. Pravděpodobně bude určena pro pravidelné platby, jako jsou výpisy z kreditních karet a bankovního účtu, faktury za energie či předplatné.

Cestování pod kontrolou: Vše na jednom místě

Složka Travel bude podle všeho fungovat jako centrální místo pro všechny informace o cestování – tedy e-maily o letenkách, hotelových rezervacích, pronájmech aut nebo itinerářích. To by mělo výrazně usnadnit přípravu na cesty bez nutnosti ručního vyhledávání ve změti e-mailů.

Google již v minulosti implementoval podobné funkce automatického vytěžování dat z e-mailů, například přes Google Asistenta nebo Kalendář. Nyní se zdá, že chce tento přístup rozšířit i na samotnou strukturu e-mailové schránky.

Kdy můžeme nové štítky očekávat?

Google zatím oficiálně neoznámil, kdy novou funkci spustí. Přítomnost kódových řetězců ve veřejném sestavení aplikace však naznačuje, že se jedná o aktivní vývoj, a tedy že bychom se novinek mohli dočkat v blízké době. Jako obvykle ale platí, že finální zavedení se může lišit podle regionu a i typu zařízení, nebo platformy.

Zdroj: androidpolice.com

