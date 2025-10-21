Google vylepšuje třídění e-mailů, Gmail přinese nové složky pro faktury a cestování

Zdroj: Dotekomanie.cz
Pro většinu uživatelů je osobní Gmail neřízený chaos – tisíce nepřečtených zpráv, reklamních e-mailů a newsletterů, ze kterých jste se nikdy neodhlásili. Google však nadále pracuje na způsobech, jak vnést do nepořádku větší řád. Podle nejnovějších informací testuje Gmail dvě nové chytré složky: Bills (Faktury) a Travel (Cestování).
Dva nové štítky pro Gmail ve vývoji
Novinku odhalil web Android Authority v nejnovější verzi aplikace Gmail – konkrétně v sestavení 2025.10.06.815599742.Release. Ve zdrojovém kódu aplikace se objevily nové štítky:
<string name=“label_name_bills“>Bills</string>
<string name=“label_name_travel“>Travel</string>
Zatím nejsou aktivní, ale jejich přítomnost v kódu naznačuje, že Google na jejich zavedení aktivně pracuje.
Jak bude Gmail rozlišovat faktury od běžných nákupů?
Zatímco Gmail už dnes umí automaticky třídit e-maily do kategorií jako Nákupy, Sociální sítě, Reklamy nebo Aktualizace, nová složka Bills by mohla představovat výrazné zlepšení. Pravděpodobně bude určena pro pravidelné platby, jako jsou výpisy z kreditních karet a bankovního účtu, faktury za energie či předplatné.
Cestování pod kontrolou: Vše na jednom místě
Složka Travel bude podle všeho fungovat jako centrální místo pro všechny informace o cestování – tedy e-maily o letenkách, hotelových rezervacích, pronájmech aut nebo itinerářích. To by mělo výrazně usnadnit přípravu na cesty bez nutnosti ručního vyhledávání ve změti e-mailů.
Google již v minulosti implementoval podobné funkce automatického vytěžování dat z e-mailů, například přes Google Asistenta nebo Kalendář. Nyní se zdá, že chce tento přístup rozšířit i na samotnou strukturu e-mailové schránky.
Kdy můžeme nové štítky očekávat?
Google zatím oficiálně neoznámil, kdy novou funkci spustí. Přítomnost kódových řetězců ve veřejném sestavení aplikace však naznačuje, že se jedná o aktivní vývoj, a tedy že bychom se novinek mohli dočkat v blízké době. Jako obvykle ale platí, že finální zavedení se může lišit podle regionu a i typu zařízení, nebo platformy.
