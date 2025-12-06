Garmin inReach Mini 3 Plus je satelitní komunikátor s barevným dotykovým displejem

Zdroj: The Verge
Garmin představil novou generaci své oblíbené satelitní komunikace inReach Mini. Verze 3 Plus přináší zásadní inovace včetně barevného dotykového displeje, hlasových zpráv i sdílení fotografií. Jde o zařízení určené pro outdoorové nadšence, kteří chtějí zůstat v kontaktu i mimo dosah mobilní sítě.
Garmin představil inReach Mini 3 Plus
Nový Garmin inReach Mini 3 Plus je oproti modelu Mini 2 z roku 2022 vybaven řadou funkcí, které zásadně zlepšují uživatelský komfort. Zatímco dříve bylo psaní zpráv pomocí fyzických tlačítek zdlouhavé, nyní se díky dotykové obrazovce stává komunikace výrazně intuitivnější. Textové zprávy mohou navíc nově obsahovat až 1600 znaků, což umožňuje sdělit více informací bez nutnosti odesílat více zpráv.
Pro koho je Mini 3 Plus určen?
Toto zařízení je ideální volbou pro:
- outdoorové nadšence a dobrodruhy;
- horolezce, turisty a expediční cestovatele;
- pracovníky v odlehlých oblastech bez pokrytí mobilní sítí;
- ty, kdo chtějí mít jistotu bezpečí a možnosti nouzové komunikace v jakékoliv situaci.
Přístroj je však stále možné ovládat i pomocí tlačítek – například v rukavicích, což ocení zejména uživatelé v extrémních podmínkách.
Hlasové zprávy a sdílení fotografií
Garmin inReach Mini 3 Plus posouvá hranice satelitní komunikace dál díky možnosti odesílání a přijímání hlasových zpráv. Přístroj má integrovaný mikrofon i reproduktor, ale v případě potřeby může hlasovou zprávu i přepsat do textové podoby, což je ideální třeba při pozorování zvěře, kdy je třeba být potichu.
Další novinkou je sdílení fotografií přes satelit. Ačkoliv samotný přístroj fotoaparát nemá, umožňuje propojení s chytrým telefonem prostřednictvím aplikace Garmin Messenger. Díky tomu můžete například odeslat snímek porouchaného vybavení nebo sdílet svou polohu během záchranné akce.
Výdrž baterie na vysoké úrovni
Navzdory většímu množství funkcí zůstává výdrž zařízení na špičkové úrovni. V režimu pravidelného sdílení polohy každých 10 minut vydrží až 350 hodin. V tzv. „performance messaging mode“, kdy naplno využíváte textové a hlasové zprávy i fotografie, činí výdrž stále velmi solidních 95 hodin.
Ceny a varianty: základ nebo plná výbava?
Garmin inReach Mini 3 Plus se prodává za 499,99 USD (zhruba 10 400 Kč), což je nárůst oproti modelu Mini 2, který stál 399,99 USD. Za tyto peníze ale získáte výrazně pokročilejší zařízení. Pro uživatele, kteří nevyužijí všechny nové funkce jako hlasové zprávy a sdílení fotografií, je k dispozici i levnější varianta inReach Mini 3 za 449,99 USD (zhruba 9 350 Kč), která má rovněž barevný dotykový displej a možnost textové komunikace.
K plnému využití satelitních funkcí je nutné zakoupit také měsíční předplatné, které začíná na 7,99 USD (zhruba 170 Kč) a může vyšplhat až na 49,99 USD (zhruba 1 000 Kč), v závislosti na objemu odesílaných dat a zpráv.
